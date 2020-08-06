CHP'li Özkoç'tan TFF'ye limit eleştirisi: Kulüpleri ele geçirme uygulaması
CHP Grup Başkanvekili, Sakarya milletvekili Engin Özkoç, harcama limiti uygulaması ile TFF'nin büyük kulüpleri ele geçirmeye çalıştığını iddia etti.
Türkiye Futbol Federasyonu harcama limitlerini açıkladı, tepkiler çığ gibi büyüdü. Başta Fenerbahçe Kulübü olmak üzere çok fazla tepki alan limit rakamlarına bir tepki de CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili eski boksör Engin Özkoç’tan geldi
Sosyal medyada da eleştirilerin odağı olan konuya CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Özkoç, “TFF’nin harcama limitleri kararı tamamen Süper Lig’teki köklü kulüpleri ele geçirme planıdır. Limit ve hareket alanı açmak için kulüplerimize Bankalar Birliği anlaşmaları dayatılmaktadır. Kulüplerimizin bağımsızlığını tehdit eden ve her kulüp için derde deva olmayan bu anlaşmalar, ligimizin kalitesi için tekrar gözden geçirilmeli ve revize edilmelidir” dedi.
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