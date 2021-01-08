CHP'li Öztrak'tan Erdoğan'a Kaftancıoğlu yanıtı

08 Ocak 2021 Cuma, 16:17

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP’li Melih Bulu’nun atanmasına yönelik yapılan protestolar üzerinden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu hedef aldığı “Kendisi DHKP-C militanıdır” sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Öztrak, yasal yollara başvurulacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu sözleri söyleyen kişinin oturduğu makama, bir ruhi sıkıntılı durumun işareti olarak görüyorum. Suçlama çok ağır. İstanbul İl Başkanımız gerekli yasal yollara başvuracaktır. Demokrasiyi korumak için hepimizin çok dikkatli, tedbirli olması lazım. Sorumluluk makamında oturanlar 10 parmaklarında 10 kara sağı solu suçlamaya başladıkları andan itibaren bu işlerin nereye gideceği belli değildi.”