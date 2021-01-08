Kaftancıoğlu'nu hedef alan Erdoğan'a ilk yanıt
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemler üzerinden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu hedef alarak “Bu işin içinde teröristler var. CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır” sözlerine CHP’den ilk yanıt geldi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemler üzerinden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu hedef alarak, “Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır” dedi.
Erdoğan’ın sözlerine ilk yanıt CHP PM Üyesi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre’den geldi. Emre, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanının İl başkanımıza yönelik sözleri Hakaret, İftira ve Yargıyı Etkileme suçudur! Bunu söyleyene şu soruyu soracak bir gazeteci var mıdır? 'Canan Kaftancıoğlu hakkında DHKP-C üyesi olduğuna yönelik bir delil, bir dava, bir karar var mı?'
Protesto edenler, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değilse, atadığınız rektör kimin karşısına geçip ‘kendini sevdirmeye’ çalışmaktadır? Cübbelerini giyip rektöre sırtını dönenler hangi örgüt mensubudur? Bu kadar genç ve hocaları da terörist ise bu güne kadar niye dışarıdadırlar?”
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