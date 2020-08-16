CHP'li Öztrak'tan Joe Biden'a tepki: "Erdoğan'ın değirmenine su taşımaktan vazgeçsin"
ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın, 7 ay önceki bir röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin, "Onu darbeyle değil seçimle devireceğim" sözleri yeniden tartışma konusu oldu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'Bağımsızlık bizlerin karakteridir.' Biz siyaseti okyanusun ötesinin çıkarları için değil, milletimizin çıkarları için yaparız. Joe Biden Erdoğan’ın değirmenine su taşımaktan vazgeçsin" dedi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın, 7 ay önce bir gazeteye verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin, "Onu darbeyle değil seçimle devireceğim" sözlerine tepkiler geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bağımsızlık bizlerin karakteridir.' Biz siyaseti okyanusun ötesinin çıkarları için değil, milletimizin çıkarları için yaparız. Joe Biden Erdoğan’ın değirmenine su taşımaktan vazgeçsin" dedi.
ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın, New York Times gazetesiyle 16 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirdiği röportajı tekrar gündeme geldi. Biden'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, "Onu darbeyle değil, seçimle devireceğim" sözleri tepkilere neden oldu.
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