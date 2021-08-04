CHP'li Öztunç: Başından beri sahada olsanız yangın bu kadar büyümezdi

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:11

CHP Doğa Haklarından ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, orman yangınının sürdüğü Turgutköy'de açıklama yaptı.



CHP'li Öztunç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıkladığı rakamlar için, "Madem 48-50 helikopterin var gönder buraya kardeşim. Gönder de sönsün buralar. Köylüler, gönüllüler burada sırtlarında hortumları taşıyarak söndürebilir miyiz derdine düştüler. Büyük bir devletin uçakları, helikopterleri olur, anında söndürür" dedi.

"ÇOK YORULDULAR YANGIN BİTMİYOR"

Turgutköy'ün her iki tarafında da yangınların devam ettiğini belirten CHP'li Öztunç, "Buraya daha helikopter gelmedi ama bölgede üç helikopterin çalıştığına şahit olduk. Ama yetmez. Altı helikopter gelse hemen söndürecek burayı çünkü parça parça Marmaris’te yangın Selimiye’ye doğru gidiyor. Selimiye bölgesinde yangın sürüyor. Üç helikopter ile müdahale etmeye çalışıyor.

İtfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etmeye çalışıyorlar ama çok yoruldu. Belediyeler, yorulan personeli çekip buraya yeni personel gönderebilirler. Onları dinlendirebilirler. Çünkü yangın bitmiyor, devam ediyor. Dün akşam Delikyol’daydık, ‘burası yanacak’ dedik, inandıramadık. Bugün gittik baktık, yanmış orası" diye konuştu.

"İNSANLARI KANDIRIYORLAR"

Dün akşam Marmaris'te AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantısı sonrası Pakdemirli ve Soylu'nun yaptıkları açıklamaları hatırlatan Öztunç, şunları söyledi:

"Dedi ki, ‘10 küsur uçak, 40 üzerinde helikopterle sahadayız’ Hani nerede, biz niye görmüyoruz bunları? İlk başta dedi ki, ‘Envanterimizde yangın söndürme uçağı yok’ Dün akşam 12, 13 uçaktan bahsetti. ‘Başından beri varız, en iyi filo bize ait dünyada’ Yok öyle bir şey. İnsanları gerçekten kandırıyorlar. Böyle bir durumda siyaset yapmak istiyoruz ama ormanlar, insanların yaşam alanları yandıkça ciğerlerimiz yanıyor. Dün akşam bakanın söylediği uçaklar, helikopterler nerede? Başından beri sahada olsanız yangın bu kadar büyümezdi.

Madem en geniş filo bizde, bu yangınlar neden sönmedi? Eğer en geniş filo bizdeyse ve yangınlar sönmüyorsa yangınlar bilinçli söndürülmüyor demektir o zaman. Bunu sorarız o zaman biz. Bunların bir an evvel sönmesi gerekiyor.”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise şunları söyledi:

“Çok farklı noktalarda yangınlar devam ediyor. Kumlubük’te, Amos’ta, Turunç’ta, şu an bulunduğumuz Turgutköy’de iki farklı noktada, dağın arkasındaki Orhaniye köyünde orada da iki farklı noktada devam ediyor. Arkadaki Delikyol’da da tam anlamıyla söndürülebilmiş değil. Bu şunu gösteriyor, en başından beri söylediğimiz şeyi dile getirmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Havadan müdahaleyi sonuna kadar yapmadıktan sonra biz bu yangını bitiremeyeceğiz. Dolasıyla yetkililere tekrar seslenmek istiyorum. Lütfen bu bölgeye daha çok helikopter ve uçak desteği gönderin. Bir an önce burayı sonlandıralım, karşıya müdahaleyi yapalım.

Olası bir rüzgârın farklı yönünde tekrar kontrolü kaybettiğimiz anda, şu ana kadar 13 bin hektar kaybettik. Çok daha fazlasını kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. O yüzden daha çok havadan müdahale gerekiyor.”



