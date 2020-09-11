CHP'li Öztunç: Orman yangınında bile siyaset güden bir hükümet var

11 Eylül 2020 Cuma, 10:24

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen orman yangını bölgesinde, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, CHP Hatay Milletvekilleri Serkan Topal ve Suzan Şahin ile birlikte incelemelerde bulundu, köylülerle görüştü.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Öztunç, "Bakanlıklar olsun, hepsi ellerinde gelen çabası gösterdiler ama şüphesiz en büyük çabayı da Hatay Büyükşehir Belediyesi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi'nin sadece itfaiye araçları değil, aynı zamanda HATSU Dairesi'nin, diğer birimler araçları, 400'e yakın personel ile bu yangını söndürmek için ciddi bir emek verildi" diye konuştu.

"BELKİ DAHA AZ HASARLA ATLATABİLİRDİK"

Yangın ilk çıktığı zaman Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait sadece 3 helikopter geldiğini belirten Öztunç, "Keşke daha fazla olsaydı, rüzgar çok şiddetli değildi. Burada daha fazla yayılmadan bu yangını belki daha az hasarla atlabilirdik" dedi ve belediye başkanı, Hatay milletvekilleri ve Hataylılar'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"CUMHURİYET DÖNEMİNDE 14 KEZ, AKP DÖNEMİNDE İSE 21 KEZ DEĞİŞTİRİLDİ"

'Orman Kanunu'nun Cumhuriyet döneminde sadece 14 kez, AKP hükümeti döneminde ise 21 kere değiştiğini hatırlatan Öztunç, "Orman Genel Müdürlüğü, maalesef orman yangınını çıkmadan engellemek yerine nasıl söndürürümün peşine düşüyor. Yangının çıkmasını engelleyecek tedbirler alacağına, yangını nasıl söndürürüz diye bir siyaset yapıyor. Asıl hata budur. Orman Genel Müdürlüğü'nün kendisini bir kez daha değerlendirmesi gerekiyor" diye konuştu.

"DAİMİ İŞÇİ OLMALI"

Öztunç, Türkiye'de orman yangınlarının artışına ilişkin olarak, "Orman Genel Müdürlüğü'nün personel sayısının azalması, kalifiye eleman ve liyakatli personelin olmamasıyle etkili. Mevsimlik orman işçisiyle bu yangınlar söndürülmeye çalışılıyor. Ormanlarda mevsinlik değil, 12 aylık daimi işçi olmalı. Çevre illerdeki belediyelerden gelen ekipler olmasa belki bu yangın bu kadar söndürülemeyecekti" dedi.

"ORMAN YANGININDA BİLE SİYASET GÜDEN BİR HÜKÜMET VAR"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yangının yaşandığı bölgelerde hasar tespit yapacağını belirten Öztunç, şunları söyledi:

"Hasar tespitinin ardında belediye başkanımız bu bölgelerde gerekli tüm yatırımları yapacak, eksiklikleri ise giderecektir. Hükümetin de burada yerel yönetimle birlikte çalışması gerekiyor. Sayın bakan Hatay'a geliyor, 3 gün burada kalıyor ama Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşmüyor. Bir telefon bile açmıyor. Sayın bakan, yangın olduğu yere geldiği zaman ordaki belediye başkanı ile görüşmesi lazım. Çağırması lazım, 'gel buraya belediye başkanım, nasıl söndüreceğiz, itfaiye sana bağlı' diyecek. Orman yangınında bile siyeset güden bir hükümet var. Bu konu da bile nasıl ayrışırız, nasıl kamplaşırız diye düşünen bir hükümet var."

"KİMSE BURADA BAŞKA HESAPLAR YAPMASIN"

Yanan alanın tekrar orman olması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Hiç kimse başka hesaplar içerisine girmesin. Bilemiyoruz, maden işi var mı, yok mu? İhalaler var. 766 ihale içerisinde buralar var mı, yok mu önümüzdeki günler içerisinde belli olacak. Kimse burada başka hesaplar yapmasın. Burası yeniden ormanlaşmalı. Eğer hükümet bunu yapımıyorsa bıraksınlar, aslanlar gibi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı burada. O buranın tekrar ormanlaşmasını sağlar."

"ELİMİZDEN GELEN YARDIMI YAPACAĞIZ"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da şöyle dedi:

"3 istasyon kurmuştuk. O istasyonlardan biriyle acil yardımda bulunduk. Şu an köylerimize 6 istasyon daha kuracağız. Her köyümüzden 3 insana eğitim vereceğiz. Onlarda da yangın söndürmek için ekipman olacak. Yangın çıktığında onlar ilk müdahalede bulunacaklar, arkadan da bizim arkadaşlarımız takviye gelecek. Artırmaya devam edeceğiz. En azından orman köylerimizdeki insanlarımızın gece rahat uyuması için gayret edeceğiz. Elimizden gelen yardımı yapacağız, onları hiçbir konuda yalnız bırakmayacağız."