CHP'li Öztunç'tan AKP'li isme 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Cesareti olsa...

23 Temmuz 2021 Cuma, 16:59

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarıoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "Adaylığını koyacak kadar cesaretli bir siyasetçi olduğunu düşünmüyorum" açıklamasına yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Sizin genel başkanınızda o cesaret olmadığı için Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkamıyor" ifadelerini kullandı.

Partisinin Kayseri İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Öztunç, şunları kaydetti:

"YANDAŞ GAZETECİLERİNİ AL, ÇIK KARŞIMA" ÇAĞRISI



Sayın Hamza Dağ, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nda mangal gibi yürek var. Cesaret de özgüven de var. O cesaretle, özgüvenle ve mangal gibi yürekle her defasında genel başkanınıza meydan okuyor. Sayın Genel Başkanınıza diyor ki, ‘çık karşıma televizyonda tartışalım, Türkiye’nin sorunlarını konuşalım; ister tek gel, ister yanına bakanlarını, danışmanlarını, yandaş gazetecilerini al, çık karşıma’ çağrısında bulunuyor.

"İKTİDARINA SON VERECEK"

Ama sizin genel başkanınızda o cesaret olmadığı için Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkamıyor. Genel başkanımız; cesurca haramilerin iktidarına son verecek. Yolsuzluklara, hırsızlıklara ve bu harami saltanatına son verecek. Genel başkanımızda cesaret de var, özgüven de var. Peki sizin genel başkanınızda cesaret var mı? Eğer genel başkanınızın tırnak ucu kadar cesareti varsa Kemal Kılıçdaoğlu’nun karşısına çıkar, istediği kanalda, ister TRT olsun, ister yandaş kanallarınız olsun tartışırlar Türkiye’nin meselelerini masaya yatırırlar.

"BİZDE İKİ DUDAK ARASINDA KARAR VERİLMEZ"

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda millet ittifakı ortakları bir araya gelir adayımızı belirlerler. Bizde sizin gibi iki dudak arasında karar verilmez. Biz demokrasiye inanıyoruz. Bunun için Millet İttifakı’nı oluşturan partiler bir araya gelir, cumhurbaşkanı adayımızı da o zaman açıklarız. Cesaret konusuna bir daha girme Hamza Dağ çünkü senin genel başkanında cesaret yok. Olsa genel başkanımızın karşısına çıkardı.

"AKP’NİN KAYBETTİĞİNİ ŞİMDİDEN İTİRAF EDİYOR"

Öztunç ayrıca, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun “Allah korusun AK Parti, Cumhur İttifakı kaybettiğinde TOGG, yani yerli otomobilimizin başına neler geleceğini kimse tahmin edemez. Çünkü Devrim otomobilini yaptırmadılar. Nuri Demirağ'ın uçaklarını pert ettiler. 1940'lı yıllarda maalesef CHP döneminde bu milli sanayimize yönelik birçok yıkımlar gerçekleştirildi” sözlerine ise şu yanıtı verdi:

Sayın Akbaşoğlu yerli otomobil mi var? Yerli otomobil var da biz mi görmüyoruz? Hani nerede bu otomobil? Her şey gibi bu da yalan oldu. Sayın Akbaşoğlu, bu ifadenizle Ak Parti’nin seçimi kaybettiğini şimdiden itiraf ediyorsunuz. Görüyorsunuz, kabulleniyorsunuz. Yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Yerli otomobili CHP yapacak. O saraylar, bilim yuvası olacak. O 13 tane uçak satılacak. AKP kaybederse yolsuzluk, hırsızlık bitecek, hortumlar kesilecek. 10 maaş alan bürokrat olmayacak. Şatafat bitecek. En büyük korkunuz bu. Ama kaybediyorsunuz, kaybedeceksiniz. Çünkü bu millet size yeteri kadar sabretti, artık sandıkta gereğini yapacak.