<p>ORC Araştırma şirketinin paylaştığı son anketten, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisi AKP ile Cumhur İttifakı'nda ortağı Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP'yi üzecek sonuçlar çıktı.<br></p>
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ORC Araştırma şirketinin paylaştığı son anketten, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisi AKP ile Cumhur İttifakı'nda ortağı Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP'yi üzecek sonuçlar çıktı.

<p>ORC'nin yayımladığı araştırma sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa AKP'nin oy oranı yüzde 33 seviyesinde kalırken AKP'nin ortağı MHP ise yüzde 10 barajını geçemiyor.<br></p>
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ORC'nin yayımladığı araştırma sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa AKP'nin oy oranı yüzde 33 seviyesinde kalırken AKP'nin ortağı MHP ise yüzde 10 barajını geçemiyor.

<p>Bu pazar seçim olsa HDP yüzde 8,0 ile baraj altında kalırken Gelecek ve DEVA partilerinin de yükselişe geçemediği görülüyor.</p>
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Bu pazar seçim olsa HDP yüzde 8,0 ile baraj altında kalırken Gelecek ve DEVA partilerinin de yükselişe geçemediği görülüyor.

<p><strong>Bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şöyle:&nbsp;</strong></p><p><em>AKP: %33,4</em></p><p><em>CHP: %25,0&nbsp;</em></p><p><em>İYİ Parti: %12,5</em></p><p><em>MHP: %9,8</em></p>
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Bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şöyle: 

AKP: %33,4

CHP: %25,0 

İYİ Parti: %12,5

MHP: %9,8

<p><em>HDP: %8,0</em></p><p><em>Gelecek Partisi: %2,9&nbsp;</em></p><p><em>DEVA: %2,2</em></p>
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HDP: %8,0

Gelecek Partisi: %2,9 

DEVA: %2,2

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