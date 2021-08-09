CHP’li Purçu: DEÜ'deki yabancı öğrenci kontenjanında rant var

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:48

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı 1 yılda yüzde 1,5’tan yüzde 47’ye çıktığını ifade eden Özcan Purçu, “06.08.2021 tarihinde açıklanan YKS sonuçlarının ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 2021 yılındaki öğrenci yerleştirmesinde, 21 bin kişilik öğrenci kontenjanının 10 binini yabancı uyruklu öğrencilere ayırmış olduğu bilinmektedir. Örneğin, 500 kişilik kontenjana sahip olan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi için 250 kişilik yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı belirlenmiştir. YÖK’ün son yayımladığı verilere göre ise 2019-2020 öğretim yılında üniversitenin toplam öğrenci sayısı 65 bin 234’ken, burada eğitim alan yabancı uyruklu öğrenci sayısı ise sadece 992’ydi. Toplam öğrenci sayısının yüzde 1,5’i olan bu sayı, bu yılki kontenjanda yabancı uyruklu öğrenciler için yüzde 47’ye çıkmıştır.” dedi.

'RANT ELDE EDİLİYOR'

Yaptığı basın açıklamasında Purçu, “Kontenjanının yarısını yabancı uyruklu öğrencilere ücretli eğitim üzerinden açan devlet üniversitesi DEÜ, bunun üzerinden rant elde ediyor!” dedi.

YKS sınavları adı altındaki TYT ve AYT sınavlarının zorluk seviyesi ve “göstermelik bir sınav” olarak nitelendirdiği Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)’ nın kolaylığına dikkat çeken Purçu, “Sevgili öğrencilerimiz zorluk seviyesi oldukça yüksek TYT ve AYT sınavlarına girerek alın teri döktüler. Her şey ortadayken sırf kendisi veya ailesi Türkiye’ye dışarıdan geldiği için bir yabancı öğrencinin yıllık 5-10 bin lira ücret ödeyerek hiç bir efor sarf etmeden, YÖS gibi göstermelik bir sınavla ellerini kollarını sallayarak bu bölümlere girebilmesi kabul edilemez. Bu durum başlı başına eğitimde fırsat eşitliği ilkesine aykırı bir durumdur. Bu resmen kendi öğrencimize yapılmış kabul edilemez bir ihanettir” ifadesini kullandı.

“CHP olarak, bu konunun peşini bırakmayacağız” diyen Purçu, “Bu konuda gereken düzenlemeler yapılıp, üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına makul bir sınır koyulana kadar, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nın zorluk seviyesi arttırılana kadar bu konunun peşini bırakmayacağız. Eğitimde fırsat eşitliği her koşulda sağlanmak zorunda! İlim yuvası olan değerli üniversitelerimizi partili rektörlerin oyuncağı yapan iktidarın karşlısıda T.C. vatandaşı olan öğrencilerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız!” diye konuştu.



