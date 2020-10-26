CHP’li Şahin: 70 yıl önce ürettiğimiz aşıyı bugün üretemiyoruz

26 Ekim 2020 Pazartesi, 05:30

Aylardır beklenen grip aşısı, geçen hafta itibarıyla eczanelere geldi ancak kronik hastalar ve 65 yaş üstü dahil olmak üzere pek çok kişinin bakanlığın belirlediği risk grubunda yer almadığı görüldü. İngiltere’nin 30 milyon doz, İran’ın ise 7.5 milyon doz aşı temin ettiği belirtilirken, 20 milyona yakın kronik hasta bulunan ülkemize 1 milyon 350 bin doz grip aşısı getirilmesi, aşıların da yetersiz kalmasına neden oldu.

Cumhuriyet’e değerlendirme yapan CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, AKP iktidarının 2011 yılında Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü kapattığını ve yaşanan aşı krizinin nedeninin bu olduğunu belirterek “Bugün bir nevi karneye bağlanan, eczanelerde bulunmayan influenza (grip) aşısını 1950 yılında kendimiz üretebiliyorduk. Yani 70 yıl önce ürettiğimiz aşıyı bugün üretemiyoruz. AKP iktidarı başlangıcından bu yana yerli aşı üretiminin önemini kavrayamadı, yerli kurumları ne yazık ki kapattı. Zaman kaybedilmeden gereken yatırımlar yapılarak yerli aşı üretimine bir an önce başlanması ülkemiz için hayati öneme sahiptir” dedi. 1950 yılında Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Uluslararası Bölgesel İnfluenza Merkezi” olarak tanındığını anımsatan Şahin, “AKP yetkilileri, enstitüsünün teknolojik olarak geri kaldığını ve teknolojisinin yenilenmesi için 40 milyon dolar gerektiği için kapatıldığını ifade etseler de bugün aşı ithalatı için yılda en az 200 milyon dolar harcıyoruz” dedi.

‘BAKANLIK HAYAL SATIYOR’

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç ise grip aşısı ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Grip aşısı kıtlık dönemindeki gibi karne puanı ile verilirken, Sağlık Bakanı ‘Korona aşısı 40 gün sonra Türkiye’de’ demeci vererek hayal satmaya devam etmekte. İthal edilen grip aşısının risk grubunda bulunan kişilerin ancak yaklaşık 20’de birini karşılayabileceği anlaşılmaktadır. Sağlık Bakanı’nı hayal satmaya değil, puanlama sisteminin hangi bilimsel kritere göre yapıldığını halka şeffaflıkla açıklamaya davet ediyoruz.”