CHP'li Şahin: KÖİ modeli, şehir hastanelerinde 25 kat maliyet getiriyor

20 Ekim 2020 Salı, 02:00

CHP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Fikret Şahin, kamu özel işbirliği (KÖİ) modeliyle ve genel bütçeden yapılan şehir hastanelerinin dudak uçuklatan maliyetlerine dikkat çekerek “KÖİ modeliyle yapılan şehir hastanelerinde yatak başı maliyet 24 milyon 39 bin TL’yken genel bütçeden yapılacak şehir hastanelerinde bu rakam 980 bin TL. Yani KÖİ modeli en az 25 kat daha maliyetli. KÖİ modelinden derhal vazgeçilmeli, yapımı devam eden şehir hastanelerinin de genel bütçeden finanse edilmesi sağlanmalıdır. Hastaneler ülkemiz için mali ve sosyal açıdan bir yıkıma dönüşmeden acilen kamulaştırılmalıdır” dedi.

752 MİLYAR TL MALİYET

Sağlık Bakanlığı 2020 yılı bütçesinde, KÖİ modeliyle yapılan 20 şehir hastanesinin tamamen hizmete gireceği 2022 yılı için ayrılan kira ve hizmet bedeli, 21 milyar 910 milyon 58 bin TL’ydi. 2020 yılı Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri döneminde dolar kurunun 5.77 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu miktarın 3 milyar 797 milyon 237 bin dolara karşılık geldiğini söyleyen Şahin, “Şehir hastaneleri sözleşmelerine göre kira ödemeleri döviz üzerinden yapılmaktadır. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı, 2022 yılı tahmini bütçesine göre KÖİ modeliyle yapılan 20 şehir hastanesinin kira ve hizmet bedeli için 25 yıl boyunca en az 94 milyar 930 milyon dolar ödeyecektir. 15 Ekim 2020 dolar kuru 7.93 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 31 bin 315 yatak kapasiteli KÖİ modeliyle yapılan 20 şehir hastanesinin toplam yatırım maliyeti en az 752 milyar 794 milyon 900 bin TL’dir. Buradan da yatak başı maliyeti hesapladığımızda, KÖİ modeliyle yapılan hastanelerdeki yatak başına düşen maliyetin dolar kurunun bugünkü değerinde sabit kalması koşuluyla 24 milyon 39 bin TL olduğunu hesaplayabiliriz” dedi. Oysa 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programında genel bütçeden yapılacak 10 bin 300 yataklı 10 şehir hastanesinin yatırım maliyeti için 10 milyar 95 milyon TL ayrıldığını anımsatan Şahin, “Genel bütçeden yapılacak 10 şehir hastanesinde yatak başı maliyetin 980 bin TL olduğunu görmekteyiz. Özetle KÖİ modeliyle yapılan şehir hastanelerinde yatak başı maliyet 24 milyon 39 bin TL’yken genel bütçeden yapılacak şehir hastanelerinde bu rakam 980 bin TL. Yani KÖİ modeli en az 25 kat daha maliyetlidir” değerlendirmesini yaptı.

KAMU ZARARI TALEP EDİLSİN

Şahin, “En az 25 kat daha maliyetli olan KÖİ modelinden çok geçmeden derhal vazgeçilmeli, KÖİ modeliyle yapımı devam eden şehir hastanelerinin de genel bütçeden finanse edilmesi sağlanmalıdır. 2019 Sayıştay raporlarında da görüleceği üzere bugüne kadar bu model ile yapılan şehir hastanelerinde gerçekleştirilen tüm kamu zararları şirketlerden talep edilmeli ve bu hastaneler bir yıkıma dönüşmeden acilen kamulaştırılmalıdır” dedi.