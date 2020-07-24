CHP'li Salıcı: 'Salgın kurultayı yapmamıza izin vermedi ama iktidarımıza engel olamayacak'

24 Temmuz 2020 Cuma, 16:43

CHP İstanbul Milletvekili Salıcı, Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP 37. Olağan Kurultayı’nın yapılacağı Bilkent Odeon’da yaptığı açıklamayla salgına karşı aldıkları tedbirler hakkında bilgi verdi.

Salıcı, 28- 29 Mart’ta yapmayı planan kurultayın salgın koşullarından dolayı ertelendiğini anımsatarak, Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine uyulacağını belirtti. Salıcı, şu bilgileri verdi:

“Tedbirlere uygun olarak seyircisiz şekilde düzenlemek durumundayız. İnsan sağlığı hepimiz için çok kıymetli. Delegelerimizin, belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin, tüm partililerimizin sağlığı açısından önlemler aldık. Maskesiz dolaşılmayacak, kaldıkları otellerde de maske dağıtıldı. Ateş ölçerlerle salona alınacak. Kısıtlı sayıda basın mensubu burada olacak. Yazılı basın için ayrı, görsel basın için ayrı, onur üyeleri için ayrı alan oluşturulacak. Partili arkadaşlarımız için başka bir alan kuruldu. Bu salonda 4 bin koltuk var. Bu 4 bin koltukta bin 356 delegemizin nereye belirlendiği tek tek belirlenmiş durumda. Delegelerimiz giriş yapınca, görevlilerimiz karşılayacak. Oturmaları gereken yer nereyse oraya kadar eşlik edecekler. Kurultayın gerçekleştiği her alandan yayın yapılacak. Fotoğrafçı arkadaşlarımız fotoğraf servis edecek. İngilizce çeviri yapılacak. Çünkü kardeş partilerimiz vardı, onları davet edemedik ama 24 saat yayından izleyecekler. Aynı zamanda işitme engelliler için de bu uygulama yapılacak.”

MAHALLEDEN İL, İLÇE VE GENEL MERKEZE

Salıcı, “Bu kurultayda ilk kez uygulanacak kararlar var. Bir tanesi şimdiye kadar yüzde 10 olan gençlik kotası 20’ye çıkarıldı. Yüzde 33’lük cinsiyet kotası uygulanıyor. Aynı zamanda genel başkanlık için imza oranı da yüzde 10’den yüzde 5’e düşürüldü. Mahalleden başlayarak, ilçede, ilde, genel merkeze kadar seçimle gelindiğini her arkadaşımız görsün istiyoruz. Yüzde 5 imzayı sağlayan değerli genel başkan adayı arkadaşımız olursa onlar imzayı takdim edip, aday olacaklar” dedi.

KURULTAYI, ÇERÇİOĞLU YÖNETECEK

Salıcı, İstanbul Sözleşmesi’nin tartışıldığı bir dönemden geçildiğini ancak kadının toplumdaki yerini vurgulamak açısından Divan Başkanlığı’na Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu önereceklerini belirtti.

DELEGE İLE ADAYLAR BİR ARADA

Salıcı, “Bu kurultayımızda ilk kez uygulanacak başka bir uygulama ise parti meclisine aday olmak isteyen arkadaşlarımız, 10 delegeden imza toplayacaklar. İmzalarını bugün ve yarın toplayabilirler. Cumartesi veya pazar günü bu alanda da toplayabilirler. Delege ve aday olmak isteyen arkadaşlarımızı buluşturacağız” diye konuştu.

Salıcı, “Biz onbinlerin katıldığı iktidar kurultayını yapmak istedik. Yüz yılda bir çıkan salgın koşulları izin vermedi. Salgın koşulları iktidar kurultayı yapmamıza izin vermedi ama iktidarımıza engel olamayacak” vurgusu yaptı.