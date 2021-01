CHP’li Sertel: “3 bakan, 3 karayolları müdürü değişti 'ölüm yolu' bitmedi”

17 Ocak 2021 Pazar, 13:42

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Sertel, dört senedir yapımı bitirilemeyen İzmir, Tire - Belevi yolu hakkında konuştu. Atila Sertel, dar ve virajlı olması nedeniyle çok sayıda kişinin trafik kazaları sonucunda yaşamına mal olan, ölüm yolu olarak anılan ve dört yıldır bitirilemeyen 20.5 kilometrelik Tire-Belevi yolu için 2021 yılında 2 milyon 995 bin 2 lira ödenek ayrılmasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı saraylarına ayrılan bütçenin yıllardın can kayıplarına neden olan bu yola ayrılmadığını belirten Sertel, “Cumhurbaşkanlığı’na ait yapımı devam eden ve yeni yapılacak saraylar, ek binalar için 448.6 milyon TL ödenek ayıracaksınız ama yıllardır can alan Tire-Belevi yolu için 3 milyon lira dahi ayırmayacaksınız. Bu yol, ölüm yolu olmaya devam edecek ve bundan sonra ölecek her vatandaşımızın sorumluluğu bu iktidarın olacaktır” dedi.

“BU İKTİDARIN AYIBIDIR”

Yapımı tamamlanamayan yolun toplam maliyetinin 315 milyon 188 bin 742 TL olduğunu belirten Atila Sertel şunları söyledi:

“3 bakan ve 3 Karayolları Müdür eskitti o yol. Ama bir arpa boyu anca yol alındı. Ölüm yolu olarak bilinen bu yolun bitirilmemesi ve bitirilmesi için gayret gösterilmemesi iktidarın çok büyük ayıbıdır. Yolun toplam maliyeti 315 milyon 187 bin 742 lira. 2021 yılında bu yol için 2 milyon 995 bin 2 lira ayrılmış. Trajikomik bir rakam. 3 milyon dahi ayırmamışlar. Ama öte yandan Cumhurbaşkanlığı’nın yapımı devam eden sarayları için 250 milyon, yeni projeler için 198.6 milyon olmak üzere toplamda 448 milyon 600 bin TL para ayırmışlar. Marmaris Okluk koyundaki yazlık saray için 20 milyon ayırmışlar. Yazlık saraya 2018’de başlandı. 150 milyon liraya mal olacağı söylenmişti. Ancak proje genişledi genişledi 640.5 milyona ulaştı. Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı için de bugüne kadar harcanan paranın 3 milyar 53 milyon 800 bin olduğu söylenmişti. Bu yıl da bütçeden ek inşaatlar için 81 milyon ayrıldı. Öte yandan 47 yeni araç alınacakmış Saray’a. Ek araç alımı ve diğer araçların bakımı için 183 milyon lira ayrılmış. Yani Tire – Belevi yoluna 3 milyon dahi ayırmıyorsunuz Saray’ın ek inşaatlarına, araçlarına milyonlarca lira ayırıyorsunuz. Bu iktidarın ayıbıdır. Bu yapılanları halkımızın vicdanına bırakıyorum.”