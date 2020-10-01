CHP’li Sertel’den çağrı: Öğrencilerin alacağı bilgisayarlarda KDV sıfırlansın

01 Ekim 2020 Perşembe, 15:52

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, çok sayıda öğrencinin bilgisayar ve internete erişemediğini vurgulayarak, “Beş maskeyi dağıtamayanların öğrencilere bilgisayar dağıtmasını beklemiyoruz ancak en azından bu ürünlerdeki KDV’yi sıfırlasınlar. Öğrencilerin alacağı bilgisayar ve tabletlerde KDV sıfırlansın, TRT’ye giden bandrol ücreti de kaldırılsın” dedi.

Uzaktan eğitime çocukların erişebilmesi için gerekli altyapı ve ekipmana olabildiğince ucuz ulaşması gerektiğini ifade eden Sertel, “Pandemi nedeniyle okullar açılmadı. Çocuklar uzaktan eğitime yönlendirildi. Ancak ne altyapı güçlendirildi ne de çocukların internet ve bilgisayarı olup olmadığı düşünüldü.

Dolarla birlikte bilgisayar ve tablet fiyatları da ciddi şekilde yükseldi. Milli Eğitim Bakanı bu konulara sessiz kalıyor ancak biz onun da sesi olalım. Sayın Cumhurbaşkanı bir kararname ile öğrencilerin alacağı bilgisayarlarda KDV’yi sıfırlayabilir, TRT’ye giden bandrol ücretini kaldırabilir” diye konuştu.

“TÜRKSAT KÖYLERE İNTERNET GÖTÜRSÜN”

Köylerin hemen hepsinde internet altyapısı olmadığını hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, bu konuda TÜRKSAT’a çağrıda bulunarak geç kalınmış olsa da köylere internet altyapısının bir an önce götürülmesi gerektiğini vurguladı. Sertel, şunları söyledi:

“AKP iktidarı döneminde yap boz tahtasına dönen eğitim sistemi pandeminin de etkisiyle bu dönemde içinden çıkılmaz bir hal aldı. Bakan bakıyor, yapması gerekenler yapmıyor. Öğrenciler maddi manevi sıkıntılar içinde öğrenim görmeye çalışıyor. Kiminin evinde bilgisayar yok, kiminin evinde internet yok. Bu çocukları düşünen de yok. Her gün onlarca öğrenci velisinden mesaj alıyorum. Bilgisayar, tablet istiyorlar. Bizlerin bu çocukların taleplerine yetişmesi mümkün değil. Özellikle aynı evde iki veya daha fazla öğrenci varsa çocuklar ekipman eksikliğinden derslere giremiyor. 5 maskeyi dağıtamayanların öğrencilere bilgisayar dağıtmasını beklemiyoruz ancak en azından bu ürünlerdeki KDV’yi sıfırlasınlar. Yine birçok köyde internet altyapısı dahi yok. TÜRKSAT bu konuda çalışma yapabilir. Genel Başkanımızın 14 madde halinde sıraladığı önerilere kulak verilmeli ve bir an önce hayata geçirilmelidir.”