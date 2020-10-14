CHP’li Şevkin: “Anayasa açıkça ihlal ediliyor!”

14 Ekim 2020 Çarşamba, 12:11

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) sıralarından herkesin Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymakla yükümlü olduğuna vurgu yapan Dr. Şevkin, “Anayasa’nın 153. Maddesi, ‘Herkes Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymak zorundadır’ hükmünü getirmektedir” dedi.

ADALET ÇÜRÜRSE…

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesinin kararına uymayı reddetmesinin açık bir Anayasa ihlali olduğunu kaydeden Dr. Şevkin, şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi, ‘Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğiyle ilgili hakları çiğnenmiştir’ demesine rağmen 14. Ağır Ceza Mahkemesi buna uymayacağını ve yeniden bir yargılama yapılmasına gerek olmadığı hükmünü vermiştir. Bu, açıkça Anayasa'yı ihlal etmektir, Anayasa Mahkemesi kararını tanımamaktır. Adalet çürürse her şey çürür; hukuk devleti zayıfladıkça demokrasi de zaafa uğrar. Herkesin Anayasa'ya uyma zorunluluğunu hatırlatarak bu hukuk garabetine bir an önce son verilmesini ve Enis Berberoğlu hakkındaki haksızlığın, hak ihlalinin giderilmesini diliyorum.”