CHP’li Seyit Torun’dan “iktidarın yarattığı engeller” tepkisi

11 Aralık 2020 Cuma, 17:51

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

“İKTİDARIN YARATTIĞI ENGELLER, VATANDAŞLARLA BİRLİKTE, DAYANIŞMAYLA AŞILMALI”

Toplantıda, belediyelerin durumlarının ele alındığını belirten Torun, “Önümüzdeki süreçte atılacak adımların belirlenmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Merkezi yönetimin, yerel yönetimler üzerindeki haksız ve hukuksuz baskı politikası ve hizmetleri engelleme çabasının değerlendirildiği toplantıda, iktidarın yarattığı engellerin vatandaşla birlikte, dayanışmayla aşılmasının önemi vurgulandı” dedi.

“YENİ PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ”

Torun, toplantıda, belediyelere ilişkin ‘Güç ve Etki’ analizi yapıldığını ifade ederek, “Önümüzdeki ‘tehditler’ ve ‘fırsatlar’ tartışıldı, bu konuda belediye başkanlarımızın görüş ve önerileri alındı. Belediyelerimizin ‘kentsel dönüşüm’ ve ‘gençlik/istihdam’ politikaları da ayrı ayrı gündem maddeleri olarak konuşuldu, bu konuda geliştirilebilecek yeni projeler değerlendirildi. Toplantıda ayrıca partimizin Yerel Yönetimler Politikası Belgesi’nin hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız üzerine de fikir alışverişinde bulunduk” açıklamasını yaptı.

“HALKIN EN ÖNEMLİ SORUNLARINI ÖNCELEYİP, BİRER BİRER ÇÖZÜYORUZ”

Yapılan toplantının, daha sonra ilçe ve belde belediye başkanlarıyla devam edeceğini kaydeden CHP’li Torun,“Belediyelerimizin toplumda kabul gören başarılı hizmetlerinin artırılması amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarla, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı da belirlemiş olacağız. Belediyelerimiz, yerel seçim sonuçlarını hala içine sindiremeyen iktidarın, tüm baskılarının karşısında halkımızla birlikte mücadele etmeye devam edecek. Bizim ucuz polemiklere, vatandaşı kandıran çılgın projelere ayıracak vaktimiz yok. Halkımızın en önemli sorunlarını önceleyerek, birer birer çözüyoruz, çözmeye devam edeceğiz. İktidarın yoksulluğa mahkum ettiği milletimize derman olmak için durmadan, dinlenmeden çalışacağız” dedi.