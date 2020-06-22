CHP'li Seyit Torun'dan Soyer'i hedef alanlara FETÖ hatırlatması

CHP'li Seyit Torun, Soyer'i hedef alan AKP'lilere FETÖ'nün organize ettiği Türkçe Olimpiyatları için bastıkları parayı hatırlattı.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2020 Pazartesi, 19:40
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözlerinin çarpıtılarak,“İzmir parası, İzmir bayrağı” başlığıyla AKP'nin yürüttüğü kampanyaya bir tepki de CHP'li Seyit Torun'dan geldi. 

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada AKP'ye FETÖ organizasyonları için bastığı paraları hatırlattı.

Soyer üzerinden suni gündem oluşturulduğunu ifade eden Seyit Torun, AKP'lilere, "Geçmişte FETÖ'nün Merkez Bankası gibi çalışanlar, Tunç Soyer'in vatanseverliğini sorgulamasın" diyerek tepki gösterdi. 


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