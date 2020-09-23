CHP’li Sındır: 'Bu acı tablonun tek sorumlusu AKP'dir'

23 Eylül 2020 Çarşamba, 12:27

'AKP iktidarını ayakta tutabilecek tek bir nedenin bile kalmadı' diyerek sözlerine başlayan Sındır, “işe başladığı tarihte geçerli olan sigortalılık süresini ve gerekli prim gün sayısını doldurduğunda emekliliğe hak kazanacağını düşünen milyonlarca yurttaş, AKP iktidarında yaş koşuluyla karşı karşıya kaldı. Bu bir hak gaspıdır.

Bu özü itibariyle yurttaşlarımızın temel haklarından mahrum bırakılmasıdır. Emeklilik yaşının ülke gerçeklerine uygun bir seviyeye çekilmesi ivedilikle gereklidir. Bugün ne yazık ki yanlış yönetimin faturası; EYT'lilere, 3600 Ek Göstergesi verilmeyen memura, alın terini toprakla harmanlayan çiftçiye, dişini tırnağına takan esnafa, ülkemizin geleceği olan gençlere, emeğini ekmeğe dönüştüren işçilere kesiliyor. Bu acı tablonun bu çarpık yapının bu kabile yönetim anlayışının tek sorumlusu AKP ve vatandaşa, yurttaşa sırtını dönmüş saray yönetimidir.” dedi.

“YETER Kİ BİZE YETKİ VERİN”

Emekliliği bir hak değil lütuf olarak gören anlayışla karşı karşıya olduklarını söyleyerek sözlerine devam eden Sındır, “bugün AKP’nin üzerinde çok insanın ahı var. Yoksulluğa terk edilen emeklinin, kaderine bırakılan EYT’linin, salgında açlığa mahkum edilen esnafın, sermayeye ezdirilen, hakları yok sayılan işçinin ahı AKP’nin üzerindedir.

Bugün pandeminin bütün yükü ücretliye, emekliye, esnafa yüklenmiş durumda. Siz yaşı engel yapanlara engel olacak ve onları iktidardan indirecek insanlarsınız. Ve son sözü de siz EYT'liler söyleyeceksiniz. Emeklilik haktır gasp edilemez. Seçim meydanlarında sizlere sözler verip sonra sözünde durmayıp çark eden bu iktidarı ve onun küçük ortağını sandığa gömdüğünüzde yaşadığınız tüm sorunlar ve sıkıntılar çözülecektir ve bunu yapacak olan da Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet ittifakıdır. CHP, gelir adaletini sağlayacak ve refahı toplumun tabanına yayacaktır. Yeter ki bize yetki verin, yeter ki bizim yanımızda olun” dedi.

“TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİ KUCAKLAYACAĞIZ”

Sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesinin gerekliliğine değinerek sözlerine son veren Sındır, “Kayıt dışı istihdamı kayıt altına alamazsanız, sigortasız işçilerin sigortalanması için gerekli özveriyi sağlayamazsanız, sigorta primlerinin gerçek ücretlerin altında gösterilmesine engel olmaz ve yapılan prim hırsızlığına göz yumarsanız, alın terini, emeği insanca hakça yaşanacak şekilde ücretlendiremezseniz, taşın altına elinizi koyamazsanız toplumsal huzuru sağlayamazsınız. İşte bu topraklarda bu bozuldu. Hak, hukuk, adalet kayboldu. Biz CHP olarak toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak, verdiğimiz sözü yerine getirecek insanca, hakça bir düzenin yeniden tesis edilmesine imkan sağlayacağız” dedi.