CHP'li Subaşı: İstanbul'a 300 otobüs alınması 9 aydır Cumhurbaşkanlığı'nda onay bekliyor

14 Eylül 2021 Salı, 09:49

İBB Meclisi, eylül ayı oturumları Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Toplantıda, siyasi parti gruplarının başkanvekilleri gündeme ilişkin konuşmalar yaptı.

“TABELALARI DEĞİŞTİRENLER TABELA PARTİSİ OLMAYA MAHKUMDUR”

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul'da yaptığı metroların logosunu “U” olarak değiştirmesi ile ilgili olarak, “Bugün tabelaları değiştirenler yarın tabela partisi olmaya mahkumdur. Bu işi de geçmiş dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan bakan yapıyor” dedi.

"OSMANA RAHMET OKUTURSUNUZ"

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından el konulan geçmiş döneme ilişkin yolsuzluk dosyalarına değinirken de “Biliyorsunuz biz bu yolsuzluk dosyalarını araştırıyoruz açıklıyoruz peşinden mülkiye müfettişleri dosyalara gelip el koyuyorlar, savcılığa gönderilen dosyalarla ilgili tek bir hareket yok. Ne demiştik Sülün Osman’a rahmet okutursunuz. Sülün Osman saf vatandaşı dolandırırdı devleti değil” diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da İETT'nin otobüslerinin bozulan, yolda kalan otobüsleriyle ilgili haberlere değinerek, “2,5 yılda başlatılan hiçbir proje yok. İBB arızada, iflasta, askıda” dedi. Göksu, otobüslerin bakım ihalesini alan şirketin mali müşavirinin CHP milletvekili olduğunu öne sürdü.

"SARAY YAPTIRIRKEN DIŞ BORÇ YOK, OTOBÜS ALIRKEN VAR"

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise iddialara cevap verdi. Subaşı, 300 otobüs alımı ile ilgili 90 milyon euroluk kredinin 9 aydır Cumhurbaşkanlığı'nda onay beklediğini belirterek, “Uçak alırken dış borç büyümüyor. Halka otobüs alırken dış borç büyüyor. Mahalli idarelerin dış borcu 4 milyar dolar. İETT'nin 300 araç için yatırım talebi, 0,1 milyar dolar bile değil. Dış borcumuzun binde biri. Kendine uçak alırken dış borç yok, kendine saray yaptırırken dış borç yok, biz İstanbul'a otobüs alırken dış borç var. Bir imza istiyoruz. Kendimiz için istemiyoruz. Vatandaşa zarar vermeyin, bizi güç duruma düşürmek istiyorsanız başka şeyler bulun. Vatandaş mağdur oluyor” dedi.