CHP'li Tanal, bedelli askerlik yapan 3 AKP'li için harekete geçti

13 Aralık 2020 Pazar, 15:01

24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekili seçildikten sonra bedelli askerlik uygulamasından yararlanan AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve AKP Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel’in, bedelli askerlik süresince yasal düzenlemelere aykırı olarak hem vekil maaşı aldıklarını hem de sigorta primlerini TBMM’ye ödettiklerini ortaya çıkaran CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, ‘bedelli usulsüzlüğü’ için harekete geçti.

CHP’li Tanal, TBMM Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ayrı ayrı dilekçelerle başvurarak kamu zararının söz konusu AKP’li vekillerden tahsil edilmesini talep etti.

Tanal, Meclis Başkanlığı’ndan 3 milletvekiline askerdeyken ödenen maaşların faiziyle birlikte geri alınmasını isterken, SGK’dan ise 3 vekilin sigorta primi bedellerinin TBMM’ye iade edilmesini ve vekillerin bedelli askerlik süresinin emeklilik için geçerli süreye sayılmaması konusunda işlem yapılmasını talep etti.

TBMM’YE: ÖDENEN MAAŞLAR 3 VEKİLDEN TAHLİS EDİLSİN

Tanal, Meclis Başkanlığı’na ilettiği başvuru dilekçesinde, 3 AKP’li vekilin bedelli askerlik süresince kendilerine ödenen maaşı iade etmemelerinin açıkça hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil ettiğinin altı çizildi.

AKP’li Selman Özboyacı, Ahmet Büyükgümüş ve Müslüm Yüksel’e bedelli askerlikte yapılan ödemelerin, söz konusu vekillerin sebepsiz olarak zenginleşmelerini sağlamakla birlikte TBMM’yi, devleti de zarara uğrattığının belirtildiği dilekçede, “Bedelli askerlik uygulamasından faydalanılan tarihler belirlenerek, bu tarihlerde adı geçen milletvekillerine yapılan harcamaların, ödemelerin tespit edilerek, ödeme yapılan tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesi” talep edildi.

MİLLETVEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLSÜN

Tanal dilekçesinde ayrıca, Anayasa’ya göre milletvekilliği ile bağdaşmayan iş yapmalarından dolayı Özboyacı, Büyükgümüş ve Yüksel’in milletvekilliklerinin düşürülmesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olacağını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ederken kürsüye çıkan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP’li vekiller Selman Özboyacı, Ahmet Büyükgümüş ile Müslüm Yüksel’in bedelli askerlik yaptıkları sırada hem milletvekili maaşı aldıklarını hem de sigorta primlerinin Meclis tarafından yatırıldığını açıklamıştı.

Tanal’ın iddiasını doğrulayan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 3 milletvekilinin bir aya denk gelen 25 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışladığını savunmuştu.

AKP’li TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç de 3 AKP’li vekili bedelli askerliğe gideceklerine dair Meclis’i bilgilendirmedikleri gerekçesiyle suçlayarak, “Çip mi takacağım milletvekiline?” diye sormuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise kanunların çiğnenmesini asla tasvip etmediklerini kaydetmişti.

ONLAR AYNI ZAMANDA AK GENÇLER!

Bedelli askerlik skandalının odağındaki isimlerden Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, aynı zamanda AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütüyor. Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise AKP Genlik Kolları’nda Büyükgümüş’ün yardımcısı konumunda. Özboyacı, AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı olarak görevini sürdürüyor.







