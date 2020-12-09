TBMM'de 'bedelli asker milletvekili' tartışması

09 Aralık 2020 Çarşamba, 09:21

TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmeleri sırasında, AKP'li üç milletvekilinin "bedelli askerlik" yapması tartışmalara yol açtı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'li 3 milletvekilinin, bedelli askerlik yaptığı sırada hem maaş aldığını hem de sigortalarının devlet tarafından yatırılmaya devam ettiğini söylemesi üzerine AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "3 milletvekilimiz de o, bir ayı, 25 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlayarak yaptılar" dedi. Kanuna göre paranın genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe biriminin hesabına geçmesini gerektiğini vurgulayan Tanal, "Bu, senin babanın parası değil, devletin parası. İstediğin yere bağışlayamazsın" diye eleştirdi.

Tanal, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, bedelli askerlik yapan AKP’li 3 milletvekilinin hem maaş aldığını hem de devletin sigortasının yatırdığını söylemesinin ardından AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un “3 milletvekilimiz de o, bir ayı, 25 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlayarak yaptılar, dekontları elimizde” yanıtını verdi.

"SİGORTASI YATMADIYSA İSTİFA EDECEĞİM"

Muş’un konuşması üzerine söz alan Tanal, vatandaşın bedelli askerlik yapmasının kanuni bir hak olduğunu belirterek, “Ancak hem milletvekili olacak hem sigortası yatacak. Meclis Genel Sekreteri karşımızda. Sigortası yattı mı, yatmadı mı? Yatmadıysa ben burada istifa edeceğim milletvekilliğinden. Ne hakkın var? Bu devlet hem milletvekilinin sigortasını yatıracak hem de maaşı yatacak” diye eleştirdi.

"BABANIN PARASI DEĞİL, DEVLERİN PARASI”

Tanal, “Kanun ne diyor? ‘Bu para genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır’ diyor. Siz kalkıp, bu Askeri Kanun, bunu ‘Ben Mehmetçik Vakfına bağışladım’ diyorsunuz. Bu, senin babanın parası değil, devletin parası. İstediğin yere bağışlayamazsın” diyerek tepki gösterdi.

"ÇAKMA ASKER OLMAZ"

Bedelli askerlik yapan milletvekillerinin askerlik süresi boyunca maaş almaması, sigortalı olmaması gerektiğini belirten Tanal şöyle konuştu:

“Özür dileyin. Böyle çakma asker olmaz, çakma kahraman olmaz. Böyle bir şey olur mu? Sen geleceksin hem milletvekili olacaksın hem maaş alacaksın hem Genel Sekreterlik senin sigortanı yatıracak ve gelip diyeceksin ki, ‘Ben Mehmetçik Vakfına bağışladım.’ Senin babanın parası değil o! Nasıl o maaşı alırsın? Nasıl bilgi vermezsin?

"ANAYASA HÜKÜMLERİNE GÖRE MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞME NEDENİ"

Tanal, TBMM Başkanvekillerine yönelttiği, ‘27’nci Dönem milletvekili olup askere giden var mı?’, ‘Maaş almış mıdır?’, ‘Almışsa hangi kanuna göre?’ sorularına karşı cevap olarak, "Bizim bilgimiz, haberimiz yoktur’ diyor Sadi Bilgiç. Peki, bu ne demek? Maaş hesabına yatmış demek, sigortası yatmış demek. Peki sen bu parayı aldın, benim dediğimi inkar ediyorsun. 'Ben bağışladım.' Bunun mazereti olmaz. Hatta bu, Anayasa hükümlerine göre milletvekilliğinin düşme nedeni çünkü milletvekilliğiyle bağdaşan bir iş değil” diye tepki gösterdi.