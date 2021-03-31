CHP'li Tanal isyan etti: "Ya, koyun gözaltına alınır mı?"

31 Mart 2021 Çarşamba, 12:03

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi’nin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nun dünkü birleşimine, “koyunların gözaltına alındığı” tartışması damgasını vurdu.

Teklifin görüşmeleri sırasında söz alan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kurulu bulunan, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazisinde otladıkları gerekçesiyle çok sayıda küçükbaş hayvanın alıkonularak, kurumun “Hayvan gözaltı merkezlerine” götürüldüğünü duyurdu.

TANAL: CEYLANPINAR’DA KOYUNLAR GÖZALTINDA

Komisyon sıralarında oturan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’a çağrıda bulunarak sorunun çözüme kavuşturulmasını talep eden Tanal, “Sayın Başkanım, şimdi bana telefon geldi, çok önemli bir sorun. Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinde 100 tane koyunu bugün gözaltına almışlar. Sayın Bakan Yardımcım. Ya, koyun gözaltına alınır mı? Bu koyunların gözaltına alınması hem hayvancılığın geliştirilmesine hem de üretimin geliştirilmesine aykırı, Anayasa'ya aykırı” dedi.

HAYVANLARI SERBEST BIRAKIN!

“Türkiye'de insanlar gözaltına alınıyor da koyun ve kuzular da şu anda gözaltına alınıyor Başkanım” ifadelerini kullanan Tanal, çağrısını yineleyerek, “Yani Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısısınız, bu konuda gereğini yapın, hayvanları serbest bırakın” diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, hayvan hakları konusundaki kanun teklifinin Meclis’te beklediğini hatırlatırken, araya giren Tanal, “Başkanım, hayvanları serbest bıraksınlar" dedi.

CHP sıralarından alkışlar yükselirken Akar, Tanal’a sözlerinin anlaşıldığını belirterek, “Buradan yetkililere sesleniyoruz biz de, gözaltına alınan hayvanlar serbest bırakılsın diye biz de yetkililere sesleniyoruz” dedi.

Tanal, “Efendim, İçişleri Bakan Yardımcımız burada, bakın, İçişleri Bakan Yardımcımız burada; bu hayvanları serbest bıraksınlar” diyerek çağrısını yineledi.

“KOYUNLARIN TERÖRLE BAĞLANTISI MI VAR?”

AKP grubu adına söz isteyen Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın kürsüye çıktığı esnada da tepkisini sürdüren Mahmut Tanal, “Başkanım, bu koyunların terörle iltisakı mı var, bağlantısı mı var? Ya, bu koyun, kuzu Allah'ın yarattığı o merada ot yiyor, ot! Orada Allah'ın verdiği suyu içiyor” çıkışını yaptı.

“HAYVAN NEZARETHANESİ KANUNDA YOK”

CHP’nin Şanlıurfa doğumlu vekili Tanal, ilerleyen dakikalarda yeniden söz alarak şöyle konuştu: “Sayın Başkan, bu koyunlar, 100 koyun var. Şimdi, bunlar terörle iltisaklı mı, nedir? Sayın İçişleri Bakanımız konuştu. Yani bu hayvanların hakikaten gözaltı süresi devam edecek mi, serbest mi bırakılacak, ne olacak bu koyunlar? Yani, ayrıca, hayvanların gözaltına alınmasıyla ilgili mevzuatta bir nezarethane yönetmeliği yok, kanunu da yok, Anayasa'da da yok. Ne olacak bu koyunların hâli?”

BAKAN YARDIMCISI: 35 KOYUN SERBEST BIRAKILDI

Meclis Başkanvekili Haydar Akar ise İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un kendisine ilettiği bilgi notunu, “Mahmut Bey, Sayın Bakan Yardımcısı gerekli görüşmeleri yaptı. TİGEM arazisinde kendilerine tahsis edilen alanın dışında çıkarak hayvan otlatan ve araziye zarar veren hayvan sahiplerinin 35 koyun için Kabahatler Kanunu'nun 68'inci maddesi gereğince TİGEM tarafından işlem yapılmış ve koyunlar serbest bırakılmış. Sahiplerine iade edilmiş” şeklinde okudu.

TANAL "HAYVAN NEZARETHANESİ MAKBUZLARI"NI PAYLAŞTI

CHP’li Mahmut Tanal, daha önce TİGEM Ceylanpınar İşletmesi arazisinde otladıkları gerekçesiyle hapsedilen hayvanların alıkonuldukları kapalı alanların görüntülerini ve hayvan sahiplerine "Bakım ve besleme" adı altında ödetilen paraların makbuzlarını paylaşmıştı.

Sosyal medya hesabından makbuzları, “TİGEM arazisinde otladıkları gerekçesiyle hapsedilen hayvanların sahiplerine ‘bakım ve besleme’ adı altında ödetilen paraların belgesi” olarak duyuran Tanal, “Vatandaşlardan alınan para, satış makbuzuna işlenmiş. Ortada bir satış yok ki! Alım-satım dediğiniz gönül rızasıyla olur. Bu hukuksuzluktur. Vergi Usul Kanunu açısından suç teşkil etmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı göreve davet ediyorum! Nerede satış? İşgaliye parası desek, değil. İdari para cezası da değil. Satış yapılmış gibi sunulmuş. Bu usulsüzlüğün hesabı sorulmalıdır. Ayrıca ortada yasal bir durum olsaydı, vatandaşa hayvanına hangi gerekçelerle el konulduğuna dair tutanak verilirdi. El koyma tutanağı da yok” ifadelerini kullanmıştı.

Daha önceleri TİGEM Ceylanpınar İşletmesi’nin "Hayvan Nezarethanesi"nde açlıktan ve bakımsızlıktan telef olan hayvanların videolarını paylaştığını hatırlatan Tanal, “Sözde satış makbuzları ise ‘Hayvan bakım ve besleme bedeli’ şeklinde karalanmış. Yapılan bakım değil, düpedüz hayvana işkencedir, eziyettir, ölüme terk etmektir” değerlendirmesini yapmıştı.