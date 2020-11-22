CHPli Tanrıkulu: 'Ek gösterge 4000’e çıkarılsın'

22 Kasım 2020 Pazar, 11:03

Koronavirüs pandemisi sırasında günler boyunca yaşam tehlikesi altında çalışan sağlık emekçilerinin ek göstergelerinin attırılması için TBMM’ye kanun teklifi verildi.

CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu’nun hazırladığı teklifte, doktorların ek göstergesinin 3600’den 4000’e, ebe ve hemşirelerin ek göstergesinin 3000 olan ek göstergesinin 3600’e, üniversite mezunu diğer sağlık çalışanlarının 2200 olan ek göstergesinin 3000’e ve üniversite mezunu olmayan sağlık emekçilerinin de 1500 olan ek göstergesinin 2300’e çıkarılmasını istedi.

Teklifin gerekçesinde sağlık emekçilerinin koronavirüsle canı pahasına mücadele ettiğini kaydeden Tanrıkulu, “Cumhurbaşkanının da bizzat katılım gösterdiği sağlık çalışanlarını 3 gün boyunca aynı saatte alkışlayarak onurlandırma eylemleri tüm halktan karşılık bulmuş ve vatandaşlar bu şekilde teşekkürlerini iletmiştir. Bu noktada devlete düşen de sınıf ayrımı olmaksızın tüm varlıklarını ortaya koyan sağlık hizmetleri sınıfı mensuplarına ek göstergede de adaletli davranmak ve emeklerinin karşılığını vermektir” dedi.