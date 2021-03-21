CHP’li Tanrıkulu: Gergerlioğlu TBMM’de abdest alırken gözaltına alındı
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, milletvekilliği düşürülen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Adalet Nöbeti" tutan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınması tepki gösterdi.
Tanrıkulu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostum Gergerlioğlu TBMM’de lavaboda abdest alırken gözaltına alındı. Zulmünüze, zalimliğinize lanet olsun..." düşüncesini dile getirdi.
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