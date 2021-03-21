Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM’de gözaltına alındı
Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Adalet Nöbeti"nin beşinci gününde Meclis'te gözaltına alındı. MHP lideri Bahçeli dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Gergerlioğlu'nun Meclis'ten çıkartılmasını istemişti.
Milletvekilliği düşürüldükten sonra Adalet Nöbetine başlayan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu sabah saatlerinde uyuduğu odadan tuvalete gittiği sırada Meclis’te çok sayıda polis tarafından gözaltına alındı. Gergerlioğlu, “Biz bu görüntüleri 90’larda da gördük” dedi.
Gergerlioğlu’nun gözaltına alındığı görüntülerini HDP’li Hüseyin Kaçmaz ve Filiz Kerestecioğlu Twitter'dan canlı yayınladı. HDP’li Kerestecioğlu canlı yayında şunları kaydetti:
“Ömer Faruk vekilimiz halkın vekilidir. Burada barışçıl hakkını kullanmıştır. Bunun dışında da bir şey yoktur. Lütfen yazılan çizilen hiçbir şeye inanmasınlar bizi bizden dinlesinler”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'a çağrıda bulunarak Gergerlioğlu'nun Meclis'ten çıkarılmasını istemişti.
Kaçmaz: Kıyafetlerini giyilmesine müsaade edilmeden, sürükleyerek götürüldü
HDP'li Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "Yine AKP- MHP faşist ruhunun ülkeye dayattığı hukuksuz uygulamalar sonrası, barbarca görüntülerin yaşanabileceğini bir kez daha gördük. Ömer Hocamızın vekilliğinin hukuka aykırı düşürülmesinden sonra kendisinin bu haksız, hukuksuz karara karşı sürdürdüğü eylemin 5. Gününde sabah namazı için uyanıp lavaboya girdiğinde aniden yüzlerce polis koridoru kuşatma altına alındı. Ömer Hocamız abdest alınırken, kendisine tebligat yapılmadan, kıyafetlerini giyilmesine müsaade edilmeden, sürükleyerek götürüldü. Barbarlık vardı" dedi.
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