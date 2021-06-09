CHP'li Tanrıkulu'ndan AKP'ye Sedat Peker tepkisi: Derin devletin yeni sahibisiniz

09 Haziran 2021 Çarşamba, 18:16

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Genel Kurulu'unda yaptığı konuşmada, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündem yaratan iddialarıyla ilgili, "Buradan halkımıza söz veriyoruz, söz. Tümünü yargılayacağız. Ama bağımsız ve tarafsız hareket edeceğimiz yargı önünde ve adil biçimde. O zaman da onların yanında olacağız. İnsan hakları için" tepkisini dile getirdi.

Tanrıkulu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"DERİN DEVLETE TESLİM OLDUNUZ"



Siyaset, bürokrasi, medya, yargı ve iş dünyası arasındaki gayrı meşru iddiaların araştırılması ve aydınlatılması gerektiğini söyleyen Tanrıkulu, AKP'ye seslenerek "Derin devlete teslim oldunuz. Onlarla ortaklık yapıyorsunuz. Şimdi bir ortaklık bozuldu. Suç ortaklığı bozulsa da onlar da ortaya çıkar. Mesele Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgilidir. Mesele Adalet ve Kalkınma Partisi 'nin yöneldiği yeni rejim anlayışı ile ilgilidir" düşüncesini dile getirdi.

"BİZ SİZİN BU DÜZENİNİZİ İFŞA ETMEKLE DE MÜKELLEFİZ"



AKP'nin muhalefete yönelik 'Sedat Peker videolarından medet umuyorsunuz' sözlerine yanıt veren Tanrıkulu, "Biz sizin bu düzeninizi ifşa etmekle de mükellefiz" ifadelerini kullandı.

"İMZA ATANLARIN TÜMÜNÜ YARGILAYACAĞIZ"



TBMM'nin komisyon kurması ve iddiaları araştırması gerektiğini belirten CHP'li Tanrıklu, "Buradan halkımıza söz veriyoruz, söz. Bu hukuksuzluklara imza atanların tümünü yargılayacağız. Ama bağımsız ve tarafsız hareket edeceğimiz yargı önünde ve adil biçimde. O zaman da onların yanında olacağız. İnsan hakları için" açıklaması yaptı.