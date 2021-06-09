<p>AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, <strong>"Neymiş; millet açmış, aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin! Biliyorsunuz nankörlük parayla değil"</strong> ifadelerini kullandı.</p><p>Erdoğan'a sosyal medyada tepki yağdı. İşte o paylaşımlar...</p>
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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Neymiş; millet açmış, aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin! Biliyorsunuz nankörlük parayla değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a sosyal medyada tepki yağdı. İşte o paylaşımlar...

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