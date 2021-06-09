1

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Neymiş; millet açmış, aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin! Biliyorsunuz nankörlük parayla değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a sosyal medyada tepki yağdı. İşte o paylaşımlar...