CHP’li Taşcıer, Tarım Bakanlığı’na yapılan siber saldırılar için soru önergesi verdi

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, gazetemiz yazarı Barış Pehlivan’ın Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bilişim sisteminin siber saldırıya uğradığına ilişkin yazılarını Meclis gündemine taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Taşcıer, “Saldırıyı gerçekleştiren kişilere bir ödeme yapılmış mıdır? Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Recep Gülnar’ın Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne ‘Sizin bir örtülü ödeneğiniz yok mu, şu fidyeyi versek de kurtulsak’ dediği iddiası doğru mudur” dedi.

BAKANLIK DOĞRULAMIŞTI

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, 5 Ağustos’ta “Pakdemirli’nin sakladığı skandal” başlığıyla yazdığı yazısında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bilişim sisteminin siber saldırıya uğradığını ve ülkeye ait tüm tarım-hayvancılık verilerinin kaybedildiğini belirtmişti. Bu yazıdan 4 gün sonra bakanlıktan yapılan açıklamada da saldırılar doğrulanmış ve “Bu yapılan siber saldırıda bakanlığımızın ana domainde olan sunucular etkilenmemiştir. Bakanlığımızda 3 ayrı yedekleme sistemi mevcuttur. Bu yedekleme sistemleri bakanlığımızda ve özel bir veri merkezinde saklanmaktadır” ifadeleri kullanılmıştı. Açıklamadan sonra “Sizin hiç örtülü ödeneğiniz yok mu?” başlığıyla bir yazı daha yazan Barış Pehlivan, bakanlığın siber saldırıyı yapan kişilere fidye ödediği iddialarını dile getirmiş ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Recep Gülnar’ın Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne “Sizin bir örtülü ödeneğiniz yok mu, şu fidyeyi versek de kurtulsak” dediğini yazmıştı.