CHP’li Taşcıer’den ‘ticari sır’ tepkisi
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, 'ücretsiz aşılar' için yapılan açıklamalara tepki gösterdi.
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ücretsiz aşılar için para ödendiği iddiasına verdiği, “Ülkeler arasında ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz. Muhalefet partisi lideri telefon açıp bana sorabilirdi. Yok mu böyle bir iletişim anlayışı?” yanıtına ilişkin “Devlet hatırla, gönülle, bir telefonla yönetilecek bir kurum değil. Sorular basın aracılığıyla, soru önergeleriyle sorulur. Devlet böyle yönetilir” dedi.
'DEVLETİN SIRRIDIR'
Taşcıer, Koca’nın aşıları “ticari sır” olarak tanımlamasına ilişkin de “Bu bir sırsa sizin şahsınıza ait bir sır değildir, devletin sırrıdır. Bundan dolayı seçilmiş milletvekillerine de gerekli bilgilendirme yapılmalıdır” tepkisini gösterdi. Bu konulara ilişkin Meclis önergeleriyle yanıt alamarıklarını vurgulayan Taşcıer, “Siz ticari bir şirket mi yönetiyorsunuz? Vatandaşın parasının nereye harcandığını öğrenme hakkı vardır. Gerçekten devlet sırrı niteliğinde bir şey varsa Meclis’i kapalı oturuma çağırın ve milletvekillerini bilgilendirin” tepkisini gösterdi.
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