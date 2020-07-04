CHP'li Tezcan: Barolar, 'Yargıda arşıâlâya çıktık' deseydi, bu teklif gelir miydi?

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 16:14

Adalet Komisyonu'nda söz alan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, AKP ve MHP'li milletvekillerine şu soruları sordu:

"İstanbul Barosu, Ankara Barosu, İzmir Barosu yani bu bölmeye çalıştığınız barolar ve büyük diğer barolar ve Barolar Birliği, avukatların bütçelerinden topladığı, paralarla her ay bir gazetede tam sayfa bir ilan verseydi, deseydi ki: 'Sayın Cumhurbaşkanımız, grip olmuş kendisine acil şifalar diliyoruz.'

Deseydi ki: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri altında, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin öncülüğünde Türkiye’de yargı reformlarında arşıâlâya çıktık, bu paketlerle yürüyoruz.' Ben size bir şey soruyorum kendi içinizden yemin ederek bunun cevabını verin, bu teklif gelir miydi, gelmez miydi?"