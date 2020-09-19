CHP'li Tığlı: "Yardımlarda siyasi ayrım yapılıyor"
Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Necati Tığlı; 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun kapsamında Giresun İlçe Belediyeleri ve Belde Belediyeleri’ne yapılan yardımlarda dahi siyasi ayrım yapıldığını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde belediyelere afet yaralarını sarmak adına bir miktar para aktarıldığını hatırlatan CHP’li Necati Tığlı; “Ülkemizde yaşanan her acıda ve kederde milletimiz bir bütün olarak bir araya gelip kenetlenirken iktidarın ısrarla ayrımcı bir tutum sergilemesi hepimizi bir kez daha hayrete düşürmektedir. Ben buradan Çanakçı’da Saadet Partisi, Tirebolu’da Cumhuriyet Halk Partisi adayı Belediye Başkanı olarak seçildi diye devletin afet desteğinden mahrum mu kalacak? Diye sormak istiyorum. Umarım bu soruma iktidardan akıllı ve sorulan soruları anlayabilen birisi çıkar ve cevap verir” çıkışını yaptı.
Tığlı, “eğer sorulan sorulara cevap vermeye cesaretiniz yoksa! Gelin 5902 sayılı kanuna bir ek madde yapın ve muhalefet belediyelerine devlet yardımı yapılmaz deyin ki millette sizin gerçek yüzünüzü görsün. İnanın hem yaptığınız iş daha samimi olur hem de mevzuatla uğraşmak zorunda kalmazsınız” dedi.
KARADENİZİN ACILI İNSANLARINI MAĞDUR ETMEYİN
Siyasi ikbaliniz için vatandaşımızı devlete küstürmeyin diye sözlerine devam eden CHP’li Tığlı, “Karadeniz insanının yaşadığı acıya rağmen devlete ve devleti temsil eden makamlara saygısı, hoşgörüsü eksilmez, mahcup etmez, utandırmaz; fakat sorumluluk sahibi makamların millete sırtını dönmesini de asla unutmaz” ifadelerini kullandı.
"İLÇE BELEDİYELERİNE 1 MİLYON, BELDE BELEDİYELERİNE 250 BİN LİRA"
Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “Çanakçı, Tirebolu, Eynesil İlçelerimizde ve Soğukpınar Beldesinde aşırı yağış ve taşkınlar sonucu ciddi altyapı sorunları ortaya çıktı. Belediyelerimizin hizmet ağı içinde yer alan bir çok menfez, arıtma tesisi, derin deşarj sistemi, ilçelere su veren kuyular, yollar, kaldırımlar büyük zarar gördü. Zaten bu zararlar da Bakanlıkların gönderdiği uzmanlar, mühendisler ve teknik personel tarafından tespit edilirken, belediyeler bu bilgileri dosya halinde kendilerine teslim etti. Hangi hakla bu ayrım yapıldı? Hangi kriterler değerlendirilerek birine yardım yapılırken bir diğerine yapılmadı? Ben bunları Giresunlu hemşerilerim adına öğrenmek istiyorum” derken, “bu ilçelerimizi bu sebeple cezalandıracaksanız, AKP’ye oy veren vatandaşlarımıza ne cevap vereceğinizi de düşünün derim” dedi.
VATANDAŞIN DERDİNE ÇARE OLMADINIZ
Giresun’un ilçelerinde yaşanan sel afetinin sebebinin iktidarın zihniyetinden kaynaklandığını bir kez daha dile getiren Tığlı, “Anlaşılan o ki, Sayın Cumhurbaşkanı ve Bakanlar, bölgemizde bulunduğu sürece hep teşekkür edenleri görmüşler. Şimdi onlar Ankara’ya döndüler. Ama gelin görün ki burada yaşanan mağduriyetler ve yapılan haksızlıklar konusunda destek isteyen, çare arayan vatandaş bize “biz derdimizi kime anlatacağız” diyor.
Evet! Giresun’da ki kamu bürokrasisi vatandaşın derdini dinlemek ve bu sorunu çözmek yerine, Bakanları Giresun’dan nasıl memnun göndeririz telaşına ve yarışına düştüler. Yani vatandaş için değil saray için çalıştıklarını bir kez daha gösterdiler” derken yapılan yardımlarda siyasi ayrım yapan iktidarın sınıfta kaldığını” söyledi.
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