CHP’li Torun, 11 büyükşehirin koronavirüs verisini açıkladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 1-25 Eylül tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Covid-19 nedeniyle 1488 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken sadece CHP yönetimindeki 11 büyükşehir belediyesinde vefat sayısının 1604 olduğu belirterek, “Devlet vatandaşına yalan söylemez” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada CHP’li büyükşehir belediyelerinden gelen resmi vefat sayılarını paylaştı.
Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihini hatırlatan Torun, “Biz CHP olarak bu süreç içerisinde yapıcı muhalefet sergilemeye ve hükümete katkı sunacak öneriler sunmaya çalıştık, çalışıyoruz” dedi.
11 BÜYÜKŞEHİRİN VERİLERİNİ PAYLAŞTI
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilen doğruluğunun tartışma yarattını vurgulayan Torun, ana muhalefet olarak iktidarı denetleme sorumluluğunu üstlendiklerini belirterek şunları söyledi:
“Bu kapsamda; CHP 11 büyükşehir belediyesinden, 'bulaşıcı hastalık' nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili bilgi aldık. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülke genelinde 1-25 Eylül tarihleri arasında Kovid-19 nedeniyle vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 1.488 iken, sadece 11 büyükşehir belediyemizde aynı tarihlerde bulaşıcı hastalık kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 1.604 olduğunu halkımızın bilgisine sunuyoruz.
Sadece; Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Eskişehir, Hatay, Tekirdağ, Aydın, Adana, Antalya ve Mersin olmak üzere 11 büyükşehir belediyemizdeki vefat sayıları dahi, Sağlık Bakanlığı’nın tüm ülkeyi kapsayan verilerinden fazladır.
Şimdi Sayın Sağlık Bakanı’na soruyoruz: Vatandaşımız nasıl müsterih olsun? Bu çelişkiyi nasıl açıklayacaksınız?”
ŞEFFAF OLUN ÇAĞRISI
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerinin şüphe yarattığını savunan Torun, şeffaf olma çağrısında bulundu:
“Devlet vatandaşına yalan söylemez. Lütfen şeffaf olun, canıyla boğuşan milletimize yanlış bilgi vermeyin. Halkımızı bir belirsizlik girdabına sürüklemeyin. Halkımızın gerçekleri bilmesinde nasıl bir sakınca görüyorsunuz? Emin olun veri gizleyerek topluma iyilik etmiş olmazsınız. Tam tersine vatandaşlarımızı “eski normale” sevk edersiniz. Biz sadece 11 büyükşehirin verilerini açıklayarak iktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Milletimiz bilsin: Açıklanan verilerle ilgili takibimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”
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