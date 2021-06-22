CHP'li Tuncay Özkan'dan Metin Yener'e 'çifte maaş' tepkisi

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Metin Yener'in Sayıştay Başkanı seçilmesini eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2021 Salı, 21:11
CHP'li Tuncay Özkan'dan Metin Yener'e 'çifte maaş' tepkisi
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CHP İzmir Milletvekili ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Metin Yener'in Sayıştay Başkanı seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından "Sayıştay'ın yeni başkanı çift maaşlı Metin Yener oldu. Çift maaş alan biri usulsüzlükleri nasıl tespit edecek?" dedi. 

Özkan'ın paylaştığı gazete kupürüne göre Cumhurbaşkanlığı'nda Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak görev yapan Yener, TTNET ve Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı olarak iki ayrı maaş daha alıyor.



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