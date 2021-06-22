CHP'li Tuncay Özkan'dan Metin Yener'e 'çifte maaş' tepkisi
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Metin Yener'in Sayıştay Başkanı seçilmesini eleştirdi.
CHP İzmir Milletvekili ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Metin Yener'in Sayıştay Başkanı seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından "Sayıştay'ın yeni başkanı çift maaşlı Metin Yener oldu. Çift maaş alan biri usulsüzlükleri nasıl tespit edecek?" dedi.
Sayıştay'ın yeni başkanı çift maaşlı Metin Yener oldu. Çift maaş alan biri usulsüzlükleri nasıl tespit edecek? pic.twitter.com/rVsa9mWwoR— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) June 22, 2021
Özkan'ın paylaştığı gazete kupürüne göre Cumhurbaşkanlığı'nda Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak görev yapan Yener, TTNET ve Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı olarak iki ayrı maaş daha alıyor.
İlgili Haberler
- Son dakika... Sayıştay'ın yeni başkanı belli oldu
Video Haberler
- Şah kartalının yılan avı görüntülendi
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Dündar'dan Özdil'e: Yazıklar olsun, mezarıma gelme
- Uğur Dündar'dan üzen haber
- AKP, 2023 seçimleri için endişeli
- Erdoğan'ın sözlerine tepkiler sürüyor
- CHP'li Belediye Başkanı'na saldırı
- MetroPOLL Araştırma 'AKP'den kopar' deyip oranı verdi
- İşte Sergen Yalçın'la iplerin kopma nedeni
- Özgür Demirtaş'tan, Emrah'a tepki
- Hemşirenin 'müzik yasağı' paylaşımına gözaltı
- İHA muhabirine saldırı