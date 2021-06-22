CHP'li Tuncay Özkan'dan Metin Yener'e 'çifte maaş' tepkisi

22 Haziran 2021 Salı, 21:11

CHP İzmir Milletvekili ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Metin Yener'in Sayıştay Başkanı seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından "Sayıştay'ın yeni başkanı çift maaşlı Metin Yener oldu. Çift maaş alan biri usulsüzlükleri nasıl tespit edecek?" dedi.

Sayıştay'ın yeni başkanı çift maaşlı Metin Yener oldu. Çift maaş alan biri usulsüzlükleri nasıl tespit edecek? pic.twitter.com/rVsa9mWwoR — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) June 22, 2021

Özkan'ın paylaştığı gazete kupürüne göre Cumhurbaşkanlığı'nda Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak görev yapan Yener, TTNET ve Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı olarak iki ayrı maaş daha alıyor.



