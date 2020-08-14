CHP'li Tutdere'den Adıyaman için acil çağrı

14 Ağustos 2020 Cuma, 16:07

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, sosyal medya hesabından Göğüs Hastalıkları Uzmanı eksikliğini gündeme getirdi. Sağlık Bakanı’na çağrıda bulunan Tutdere, Adıyaman’a ivedi olarak doktor atanmasını talep etti.

Verdiği yazılı soru önergesiyle Adıyaman’da artan Kovid-19 vakalarına dikkat çekerek halihazırda iki göğüs hastalıkları uzmanının vatandaşlara sağlık hizmet sunmaya çalıştığını belirten Tutdere, "Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hâlihazırda iki Göğüs Hastalıkları Uzmanı doktor ile Kovid-19 hastalarına hizmet vermeye çalışmaktadır. İlimizin 630 bini aşkın nüfusu ve son günlerde büyük artış gösteren vaka sayıları nazara alındığında doktor eksikliği nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alması zorlaşmıştır. Bu zor günlerde vatandaşlarımızın beklentisi ve talebi Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeni Göğüs Hastalıkları Uzmanı/Uzmanları atanmasıdır.” ifadelerini kullandı.

HEKİM SAYISI YETERSİZ

Yaptığı açıklamada ilin nüfusu nazara alındığında hekim sayısının yetersiz kaldığını vurgulayan milletvekili Tutdere, şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle bayram sonrası vaka sayılarında meydana gelen artışlar ve ilimizin nüfus yoğunluğu gibi birbirleriyle bağlantılı hususlar dikkate alındığında hekim sayısının yetersiz kaldığını görüyoruz. Bu durum sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına neden oluyor. Bunun yanı sıra hekimlerin işlerini de zorlaştırıyor. Bu sorunun çözümü için Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’ya önce sosyal medya hesaplarımızdan çağrıda bulunarak doktor eksikliğinin giderilmesini talep ettik. Ardından vermiş olduğumuz yazılı soru önergesiyle konunun detaylarını da açıklayarak Adıyamanlı hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerinden yeterli düzeyde faydalanabilmesi amacıyla ve hekimlerimizle hastalarımızın mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için Adıyaman’a ivedi olarak Göğüs Hastalıkları uzmanı atanmasını talep ettik."

Tutdere, verdiği yazılı soru önergesinde doktor eksikliği nedeniyle Adıyaman’da sağlık hizmetinin aksadığını, bakanlık tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Göğüs Hastalıkları Uzmanı ataması yapılıp yapılmayacağını ve bakanlıkça bu yönde bir çalışma olup olmadığı hususlarını sordu.