CHP'li vekil Başarır'dan Adalet Bakanı'na zor soru: Ümitcan Uygun serbest bırakılırken...

10 Şubat 2021 Çarşamba, 18:18

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine uygulanan ev hapsini Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e sorarak, “Aleyna Çakır cinayetinde adı geçen Ümitcan Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, bu süreçte uygulanmayan ‘ev hapsi’ tedbirinin Türkiye'nin geleceği olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine uygulanması Adli Kontrol Tedbirleri'nin amacına uygun düşmekte midir? ” dedi.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik uygulanan ev hapsi tedbirlerini Meclis gündemine taşıdı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Başarır, “Cinsel saldırı ve cinayet şüphesi söz konusu olmasına rağmen, Aleyna Çakır cinayetinde adı geçen Ümitcan Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, bu süreçte uygulanmayan ‘ev hapsi’ tedbirinin Türkiye'nin geleceği olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine uygulanması Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ruhuna, Adli Kontrol Tedbirlerinin amacına uygun düşmekte midir?” sorusuna yanıt istedi.

Başarır önergesinde öğrencilere uygulanan ev hapsiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Ceza Muhakemesi Kanunu’nun hiçbir katalog suçunda yer almamasına ve hiçbir şekilde kaçma şüphesi ile delilleri karartma ihtimalleri olmayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine verilen ev hapsi tedbiri uygulamaları hukuken doğru bir yaklaşım değildir.

Öğrencilere ev hapsi verilerek sosyal ve ekonomik haklarının yanı sıra eğitim hakları da engellenmektedir. Öğrencilere verilen ev hapsi tedbirlerine mevcut iktidarın ne yazık ki kokusu sinmiştir. ”

"YARGININ NE HALE GELDİĞİNİN AÇIK GÖSTERGESİDİR"



“Öğrencilere yönelik bu uygulama Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ruhuna ve adli kontrol tedbirlerinin amacına uygun değildir. Üniversite öğrencisi Beyza Buldağ, haksız, hukuksuz bir şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu iddiasıyla tutuklanırken, Boğaziçi öğrencilerine yönelik sosyal medya hesabından tehdit savuran bir dekana adli soruşturma açılmaması ülkemizde yargının ne hale geldiğinin açık göstergesidir.

Yargı sistemi, kişilere göre değil, evrensel hukuk normlarına göre olmalıdır. Siyasi iktidar öğrencileri baskı altına almak yerine haklı talepleri olan seçimle rektörlerinin belirlenmesinde öncülük etmesi gerekmektedir. ”

"EV HAPSİ İLE GÖZDAĞI VERİLMEKTE"

“Eşini öldürme, yaralama ihtimali olan ve şiddet uygulayan kişilere dahi verilmeyen ev hapsi tedbiri, Türkiye’de derece yapmış bir bilim yuvasındaki seçilmiş gençlere uygulanmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yöneltilen suçlamalar, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda belirtilen katalog suçlara girmemektedir. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine, hiçbir kaçma şüphesi ve delil karartma ihtimalleri olmamasına rağmen ‘ev hapsi’ ile gözdağı verilmektedir.”