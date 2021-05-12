CHP'li vekil Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı, Twitter hesabı askıya alındı

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:09

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırılara ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in daha önce aynı konuda yaptığı bir paylaşımını alıntılayan Kasap “Doğu Kudüs’te, El-Halil'de, Ramallah'ta, Eriha'da ve Gazze'de zaten İsrail zulmü günbegün artarken "İsrail'in dostluğuna ihtiyacımız var diyenler" sadece sahtekârlar, riyakârlardır. “Olur final destination is Zionism” yazar BenGurion havalimanında” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Ali Fazıl Kasap'ın Twitter hesabı, bu paylaşımı üzerine "Twitter Kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle askıya alındı.

Bunun üzerine bir açıklama yapan Kasap, “Kudüs, üç semavi din için de kutsal bir kadim şehirdir. Bu şehirde yıllardır yaşayan Filistinli kardeşlerimiz evlerinden, topraklarından edilmek isteniyor. İsrail’in bu insanlık dışı girişimi Uluslararası hukuka da insan haklarına da aykırı bir provokasyondur. Twitter hesabımızın askıya alınması bu gerçeği değiştirmeyecektir” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılında Kral Selman bin Abdülaziz'in davetiyle gittiği Suudi Arabistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Gazze ile ilgili adım atılmadan İsrail'le anlaşma mümkün mü?" sorusu üzerine şöyle demişti:

"Şartlarımız belli; özür, tazminat ve ambargonun kaldırılması. Ambargo noktasında, "Türkiye üzerinden mallar, inşaat malzemeleri girebilir" dediler. Yazılı metni göreceğiz ki iş sağa sola sapmasın. Önem verdiğimiz başka husus Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin son bulması. İsrail, bölgede Türkiye gibi bir ülkeye muhtaçtır. Bizim de İsrail'e ihtiyacımızın olduğunu kabul etmemiz lazım. Bu, bölgenin bir gerçeği. Karşılıklı samimiyet çerçevesinde bu adımları atmayı başarabilirsek, normalleşme beraberinde gelir. Filistin'deki kardeşlerimizi gözetmek durumundayız"