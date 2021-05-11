TKH: Suriye’nin yıkımına ortak olanların gösterdikleri tepki büyük bir sahtekarlıktır!

11 Mayıs 2021 Salı, 13:37

İsrail'in Filistin'i hedef alan ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan saldırıları üzerine Türkiye Komünist Hareketi (TKH) "Filistin halkının yanındayız!" açıklaması yaptı.

TKH açıklamasında, yapılan saldırıların İsrail’in işgalci karakterini bir kez daha gösterdiği belirtilen açıklamada, "Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinli ailelerin evlerinden İsrail yönetimi tarafından tahliye edilmesi gündemi ile başlayan ve daha sonra işgalin yıldönümünü kutlamak üzere başlatılan provokasyonlarla sürdürülen bu saldırıların amacı bellidir. İsrail, işgal ettiği topraklardan Filistinlileri tamamen koparmak amacı taşımaktadır." denildi.

Açıklamada, iktidarın saldırılar karşısındaki tepkileri için de "ABD emperyalizminin bu politikasının peşinden gidip İsrail’in güvenliği için Suriye’nin yıkımına ortak olanların bugün Filistin davası üzerinden gösterdikleri tepki büyük bir sahtekarlıktır!" denildi.

Açıklamanını tamamı şöyle:

"FİLİSTİN İÇİN DAYANIŞMA ABD EMPERYALİZMİNE KARŞI ÇIKMAKLA MÜMKÜN!

İsrail yönetimi tarafından 24 Filistinlinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırı, bir kez daha İsrail’in işgalci karakterini göstermiştir.

Nisan ayından beri devam eden gerilim son iki gündür doğrudan Filistinlilere yönelik saldırıya dönmüş durumdadır. Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinli ailelerin evlerinden İsrail yönetimi tarafından tahliye edilmesi gündemi ile başlayan ve daha sonra işgalin yıldönümünü kutlamak üzere başlatılan provokasyonlarla sürdürülen bu saldırıların amacı bellidir. İsrail, işgal ettiği topraklardan Filistinlileri tamamen koparmak amacı taşımaktadır.

Bugün işgalci İsrail Devleti’nin kendisini savunma hakkı vardır diye bu saldırılara destek veren ABD emperyalizmi, İsrail’in işgalci politikalarının en büyük destekçisi olduğunu da kanıtlamıştır.

Büyük Ortadoğu Projesi adıyla işgalci İsrail’in güvenliği için Suriye’nin yıkımının ve parçalanmasının hedefinde olan emperyalizmin böylesi bir açıklaması bizler için şaşırtıcı değildir. Ancak, ABD emperyalizminin bu politikasının peşinden gidip İsrail’in güvenliği için Suriye’nin yıkımına ortak olanların bugün Filistin davası üzerinden gösterdikleri tepki büyük bir sahtekarlıktır!

Bugün Filistin halkının yanında olmak, işgalci İsrail’in koruyucusu ABD emperyalizmine karşı çıkmakla olur!

Filistin halkının yanında olduğumuzu ilan eder, Ortadoğu’da barışın ancak ve ancak emperyalizme karşı mücadele ile geleceğini bir kez daha ifade ederiz!

Ve biliyoruz ki, işgalciler ve emperyalizm kaybedecek, Filistin halkı, Suriye halkı ve bütün mazlum halklar kazanacaktır!"