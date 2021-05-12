İsrail savaş uçakları, Gazze'deki güvenlik merkezlerini yoğun bombardımana tuttu

İsrail'de savaş uçakları, Gazze'deki güvenlik merkezlerini hedef aldı. İsrail'in saldırgan tutumunun devam edeceğinin işaretini İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, "Savaşın ortasındayız, tüm gücümüzle saldıracağız" sözleriyle vermişti.

AA
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 06:54
İsrail savaş uçakları, Gazze'deki güvenlik merkezlerini yoğun bombardımana tuttu
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İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde, Gazze'deki Filistin direniş güçlerine ait güvenlik merkezleri ve polis karargâhlarına şiddetli saldırılar düzenledi.

İsrail'e ait uçaklar birkaç dakika içinde bıraktığı onlarca bombayla Gazze Şeridi'nin güneyi, kuzeyi ve orta kesimlerinde çok sayıda noktayı hedef aldı.

Son günlerdeki saldırılar arasında en şiddetlisinin bu sabah yaşandığı belirtilirken sonuçlarına ilişkin henüz bir bilgi edinilemedi.

Ancak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in yoğun saldırılarının kentteki tüm polis merkezi ve karargâhlarını hedef aldığı kaydedildi.


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