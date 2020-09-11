CHP'li vekil: Hüdayi Baş'ı ölüme götüren anlayışın hesabı sorulmalıdır

11 Eylül 2020 Cuma, 17:01

Girgin, “9 Eylül 2020 tarihinde, Muğla değerli bir eğitimcisini, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü’nde müdür vekilliği yapan Hüdayi Baş’ı kaybetti. Basında yer alan iddialara göre, Baş’ın fenalaşarak hayatını kaybetmesinin nedeni, 4 kişilik usta öğretici kadrosu için açılan sınavlarda torpil yapmak istememesi üzerine, çeşitli düzeydeki Milli Eğitim yöneticilerinden baskı görmesiydi” dedi.

Soru önergesinde, Baş’ın ölmeden önce hazırladığı dilekçeden alıntılar da yapan Girgin “Bu yaşanan üzücü olayların bütün açıklığıyla ortaya konulmaması ve eğer iddialar doğruysa sorumluların hukuk önünde hesap vermemesi halinde, Milli Eğitim sistemimizin liyakat esasına göre işleyip işlemediğine dair vahim bir kuşku doğacaktır” dedi.

DÜRÜSTLÜĞÜN SONU ÖLÜM MÜ OLMALIDIR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu iddiaları titizlikle araştırması gerektiğini ve eğer iddialar doğruysa hesap sorulması gerektiğini vurgulayan Girgin, “Kamuda yönetici olmak kimseye sorumluluklardan azade, dilediği gibi davranma hakkı vermez. Bu tarz davranışlar sadece doğrudan mağdur olan kişilerin sorunu değil, bütün toplumun sorunudur. Kamuda torpili olanın dilediği gibi at koşturduğu bir sistem, yurttaşlık bilincine zarar verir. Dürüstlüğün sonu ölüm, sürgün, ceza olursa, kamuya ve adalete olan güven azalır. Bu durumdan vatandaşlar olarak hepimiz zarar görürüz” dedi.