CHP'li vekil Murat Bakan'dan Soylu'ya LGBTİ+ yanıtı

02 Şubat 2021 Salı, 22:14

İçişleri ?Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programda LGBTİ+ bireyler ile ilgili kullandığı ifadeler gündeme oturdu. Soylu, "LGBTi+ denilen değerlerimize uymayan, bu topraklarla uyuşmayan Batının bize sunduğu bir olay. Bizim geçmişimizde LGBTİ+ gibi şeyler var mı? Var da biz mi bilmiyoruz? Bunlar Batı'da olan şeyler. Benim inancıma göre LGBTi+ sapkınlıktır" dedi.

"OSMANLI SARAYINDA REFERANS BULACAKTIR"

Soylu'nun ifadelerinin ardından CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan cevap verdi.

Bakan şu ifadeleri kullandı:

"Çok methettikleri Osmanlı tarihini, bilhassa Osmanlı sarayını incelesin inanamayacağı kadar çok referans bulacaktır... "