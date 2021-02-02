CHP'li vekil Murat Bakan'dan Soylu'ya LGBTİ+ yanıtı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun LGBTİ+ bizim kültürümüzde yoktur ifadelerine CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan Osmanlı sarayı örneği ile cevap geldi.
İçişleri ?Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programda LGBTİ+ bireyler ile ilgili kullandığı ifadeler gündeme oturdu. Soylu, "LGBTi+ denilen değerlerimize uymayan, bu topraklarla uyuşmayan Batının bize sunduğu bir olay. Bizim geçmişimizde LGBTİ+ gibi şeyler var mı? Var da biz mi bilmiyoruz? Bunlar Batı'da olan şeyler. Benim inancıma göre LGBTi+ sapkınlıktır" dedi.
"OSMANLI SARAYINDA REFERANS BULACAKTIR"
Soylu'nun ifadelerinin ardından CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan cevap verdi.
Bakan şu ifadeleri kullandı:
"Çok methettikleri Osmanlı tarihini, bilhassa Osmanlı sarayını incelesin inanamayacağı kadar çok referans bulacaktır... "
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