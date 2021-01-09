CHP'li vekil Yıldırım Kaya'dan 'atama' tepkisi : AKP, yandaş 5 şirketi milyonlara boğarken, öğretmenleri açlığa itiyor!

09 Ocak 2021 Cumartesi, 12:41

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yaptığı gibi 2021 yılında da öğretmen ataması için işlem yapacak. Yurt genelinde binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren öğretmen atamasında son sürece girilirken, adaylar seslerini duyurmak için sosyal medyada bir araya geldi. 2021 yılında atanmak isteyen öğretmen adayları, 60 bin kişi atama talebini yineledi. Öğretmenlerin kampanyasına birçok siyasetçi de destek verdi.

CHP Ankara Milletvekili ve Eğitim-Sen kurucusu Yıldırım Kaya atamaların kaç kişi olması gerektiğini ve iktidarın eğitimdeki politikalarını Cumhuriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

"PANDEMİDE EĞİTİMİN DEVAM EDEBİLMESİ İÇİN ÖĞRETMEN ATAMASI GEREKLİ"

15 Şubat tarihinde yüz yüze eğitimin başlayacağının söylendiğinin fakat eğitime sağlıklı olarak devam etmek için en az 60 bin öğretmen ataması yapılması gerektiğini söyleyen Kaya, "Öğretmen atamalarında 3 boyutlu bir sorun var. Birincisi eş durumu tayini. Yıllardır bu tayin yapılmıyor ve öğretmenler büyük bir mağduriyet yaşıyor. İkincisi iller arası eş durumu tayini yaklaşık 1500 kilometre uzaklıkta çalışan eşler var. Yani temel olarak eşlerin birleşememe durumu var. Üçüncü olarak ise eğitim öğretimin yapılabilmesi için çok acil olarak öğretmen atamasına ihtiyaç var. 15 Şubat tarihinde yüz yüze eğitimin başlayacağı söyleniyor fakat daha önceki hataların aynısı yapılmaya devam ediliyor. Öğretmen ihtiyacı ısrarla karşılanmıyor, derslikler eğitime hazır hale getirilmiyor, önlemler alınmıyor. Daha sonra da eğitime tekrar ara veriliyor. Eğitime ara verilmesi özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde psikolojik tahribata neden oluyor" dedi.

SAYIŞTAY RAPORLARI İHTİYACI ORTAYA ÇIKARDI

Sayıştay raporlarında 138 bin 346 öğretmen ihtiyacı olduğunun ortaya çıktığını vurgulayan Kaya,"Sayıştay raporlarında 138 bin 346 öğretmen ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Bizim tespitlerimize göre ihtiyaç çok daha yüksek ama biz şu anlık iktidarın verilerini ele alalım. Bu rakamlara göre en az 60 bin öğretmen ataması yapılmalıdır. 60 bin öğretmenin atanması demek kapalı olan köy okullarının açılması, eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin bir nebzede olsa giderilmesine demektir" diye konuştu.

AKP iktidarının hiçbir şeyden yapmadığı tasarrufu eğitimden yaptığın aktaran Kaya sözlerini şöyle tamamladı:

"İktidar Türkiye'nin para kaynaklarını yandaş 5 şirkete peşkeş çektiği için öğretmenler ihtiyaçlarına yönelik harcama yapmıyor. Öğretmen atamak yerine ücretli öğretmenler ile sorunu çözmeye çalışıyor. Fakat eğitimden tasarruf olmaz, olmamalıdır. AKP iktidarı bu uygulamaları ile öğretmenleri açlığa, köleliğe mahkum ediyor.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 20 BİN ATAMA YAPACAK"

Tahminlerimize göre 20 bin civarında öğretmen ataması yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un daha önceki açıklamalarından da göreceğimiz gibi öğretmen atamak yerine daha az maliyetli olduğu için ücretli öğretmen ile sorunu çözmeye çalışıyorlar. Bu da eğitim öğretim açısından kabul edilebilir bir durum değil.

Ayrıca ücretli öğretmenlerin aldığı ücret çok çok az bir ücret. Arkadaşlarımız açlığa mahkum olduğu için bu ücretlere çalışıyorlar."