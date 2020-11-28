CHP'li vekilden AKP'ye sert tepki: "Dolar kazanmak vatandaşın canından daha önemli"

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen vaka sayılarının yükselmesinin nedeninin AKP iktidarının para hırsı olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2020 Cumartesi, 17:55
CHP'li vekilden AKP'ye sert tepki:
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları hızlı bir şekilde artmaya başladı. AKP iktidarının aldığı önlemlerin yetersiz olduğu muhalefet figürleri tarafından söylenmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından iktidarı sert sözlerle eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Birkaç yandaş Otel sahibi para kazansın diye uçak biletlerinde indirim yaptılar, yasakları kaldırdılar. Şimdi vaka sayısı neden patladı, sorumlusu vatandaş ve bilim kurulu diyorlar. Bunlar için dolar kazanmak vatandaşın canından daha önemli" ifadelerini kullandı.


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