CHP'li vekilden AKP'ye sert tepki: "Dolar kazanmak vatandaşın canından daha önemli"

28 Kasım 2020 Cumartesi, 17:55

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları hızlı bir şekilde artmaya başladı. AKP iktidarının aldığı önlemlerin yetersiz olduğu muhalefet figürleri tarafından söylenmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından iktidarı sert sözlerle eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Birkaç yandaş Otel sahibi para kazansın diye uçak biletlerinde indirim yaptılar, yasakları kaldırdılar. Şimdi vaka sayısı neden patladı, sorumlusu vatandaş ve bilim kurulu diyorlar. Bunlar için dolar kazanmak vatandaşın canından daha önemli" ifadelerini kullandı.