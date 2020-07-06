CHP’li vekillerden çoklu baro uyarısı: ‘Devleti öldürüyorsunuz’

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yasa teklifinin Genel Kurul’daki görüşmelerine perşembe günü başlamayı beklediklerini söyledi. Görüşmeler sırasında, kendisi de avukat olan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’dan iktidara sert tepki geldi.

Bakan, Meclis’e alınmayan baro başkanlarına ilişkin “günlerdir yaşanan görüntülerin içler acısı olduğunu” kaydederek “Çok mu zordu baro başkanını buraya almak, dinlemek çok mu zordu” tepkisini gösterdi.

Bakan, “Bütün kurumlar Türkiye’de hızla yozlaşıyordu, birinciliği yargıya verdiler. Pratikte cemaatlerin arka bahçesi haline getirdiğiniz yargıyı şimdi teoride de siyasallaştırıyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet diyor ki ‘Aklı öldürürsen ahlak da ölür, akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür, kadıyı satın aldığın gün adalet ölür, adaleti öldürdüğün gün de devlet ölür.’ Siz aklı öldürdünüz, ahlakı öldürdünüz, yargıyı siyasallaştırdığınız gün adaleti öldürdünüz, şimdi de devleti öldürüyorsunuz” diye konuştu.

‘YARGI ERKİ İÇİN YÜZ KARASI’

İYİ Parti İçel Milletvekili Behiç Çelik ise “Adalet tecelli etmeyecek, ciddi sıkıntılar meydana gelecek. Baro başkanlarının görüşlerine yer verilmeden sadece yandaş birtakım odaklarla görüşülüp böyle bir kanun teklifinin hazırlanmış olmasının hukuk devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yargı erki için yüz karası olduğunu ifade etmek istiyorum” tepkisini gösterdi.

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, çoklu baro sisteminin yürürlüğe girmesiyle baroların menkul ve gayrimenkullerinin ne olacağını sorarak “CMK ve adli yardım dosyaları veya hizmetleri hangi baro üzerinden nasıl şekillendirilecek?” diye sordu.

AKP Grup Başkanvekili Turan “Birden fazla baro olursa da şu andaki mevcut baronun tüm mülkiyeti devam edecek. Yeni baro sıfırdan çalışmaya başlayacak. Yapabiliyorsa gayrimenkul alacak” dedi.