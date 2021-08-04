CHP’li vekilller, 'yok' denilen THK uçaklarının önünde: Türkiye cayır cayır yanıyor, bu uçaklar neden burada atıl duruyor?

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:12

CHP'li milletvekilleri, Türk Hava Kurumu (THK) Etimesgut Meydan İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne giderek iktidarın "yok" ve "kullanılabilir vaziyette değil" dediği yangın söndürme uçaklarını yerinde tespit etti.





CHP Ankara Milletvekilleri Nihat Yeşil, Servet Ünsal ve Yıldırım Kaya ile CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, sözkonusu uçakların önünde kısa bir açıklama yaptı.

Ahmet Kaya, Orman Genel Müdürlüğü damgalı 5 yangın söndürme uçağının âtıl vaziyette hangarda bekletildiğini belirtek, “Bugün Türkiye cayır cayır yanıyor, ormanlarımız cayır cayır yanıyor, ağaçlarımız, kuşlarımız, hayvanlar, insanlar, evler yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Durum böyleyken, herkes bu yangına bir damla su dökebilme gayreti içindeyken bu uçaklar neden burada âtıl vaziyette duruyor? Bu uçaklar neden kullanılmıyor, neden kullanılır hale getirilmiyor? Bu ülkeyi yönetenler çıksınlar cevap versinler. Bu devlet çok güçlü bir devlet, bu millet çok güçlü bir millet. Ama ülkeyi yönetenler aciz. Yönetenler beceriksiz ve liyakatsiz. O nedenle bu uçaklar çürümeye terk edilmiş durumda yazıklar olsun!” dedi.

"KURUMU PASİF DURUMA GETİREBİLMEK İÇİN..."

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ise konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"1 haftadan beri ülkemiz cayır cayır yanarken, genel başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, milletimiz feryat ederken, hükümet ne hikmetse 'elimizde uçağımız yok', 'bunu söndürecek helikopteri kiraladık', 'geldi', 'gelecek'... Diğer ülkelere caka satar gibi 'kimseden yardım istemiyoruz' diyorlarken burada o olmayan uçakları burada gördük işte. Yok dedikleri uçakların olduğunu gördük. Bizim amacımız ülkemizi, ciğerlerimizi nasıl kurtaracağız, bunu yollarını arayacağız. Bu uçakları verin bize, tamirlerini yapalım ve ülkemizi bu yangından kurtaralım, ülkemize milletimize, vatanımıza olan borcumuzu yerine getirelim. Cumhuriyet ile birlikte kurulan bu kurumu pasif duruma getirebilmek için elinden gelen her türlü yöntemi kullandılar. Böylesine bir kurumu ve uçakları âtıl vaziyette bekletmeleri hiçbirimize bir yarar sağlamaz.”

CHP’Lİ YILDIRIM KAYA: “BU UÇAKLARLA YANGINLARI SÖNDÜREBİLİRDİK”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise, “Türk Hava Kurumu’nun yok dediği uçaklarının bulunduğu pistteyiz. Uçaklar var ve yangın yerine müdahale etmemesi izah edilebilir bir durum değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin malı olan bu uçakların, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ciğerleri yanarken uçmamasını bir türlü anlayabilmiş değiliz. Yunanistan’dan, İspanya’dan ve Azerbaycan’dan uçak beklemek yerine kendi uçaklarımızla, yangınları söndürebilirdik” şeklinde konuştu.