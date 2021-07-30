CHP'li Tekin: “Yangın söndürme filosu 4 yılda mı hurdaya çıktı”
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, orman yangınlarına müdahalede kullanılan uçaklara ilişkin, “Koca filo 4 yılda mı hurdaya çıktı?” dedi.
Tekin, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “2011 – THK uçakları Arnavutluk’a gitti. 2016- Ateş kuşları Gürcistan’da. 2017- İsrail yangına müdahale eden THK’ya teşekkür etti. Ne oldu? Koca filo 4 yılda mı hurdaya çıktı? Kayyum atayıp malını, mülkünü sattılar. Uçaklar çürümeye bırakıldı. Hala utanmadan savunuyorlar” dedi.
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