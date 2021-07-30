Erdoğan ve bakanlara istifa çağrısı: 300 odalı saray var, yangın söndürme uçağı yok!

30 Temmuz 2021 Cuma, 13:56

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve 24 saati aşkın süredir kontrol altına alınamayan orman yangınına ilişkin yazılı açıklama yapan CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, "Marmaris’te 300 odalı Yazlık Saray var ama Marmaris’te yangını söndürecek uçak yok" diyerek tüm bakanlara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifa çağrısı yaptı.

ALBAN: AKP MUĞLA'YI YAĞMALIYOR, TALAN EDİYOR

Alban açıklamasında şunları kaydetti:

Her fırsatta “İtibardan tasarruf olmaz” diyen Tayyip Erdoğan/AKP yönetimine sesleniyorum. Marmaris’te 300 odalı saray var ama Marmaris’te yangını söndürecek uçağınız yok. Sizin itibarınız işte bu kadar. AKP iktidarı, iş başına geldiği 2002’den beri Muğla’yı yağmalıyor, Muğla’yı talan ediyor.

Çıkan yangınlar sonucu yok olan orman arazileri bakanlık eliyle yapılaşmaya açılıyor. Daha önce Bodrum-Güvercinlik’te tamamen kül olan araziye, yapılaşma izni verildi ve buralara otel yapıldı. Dün aynı bölgede, kalan arazide de yangın çıktı ve o alan yok oldu.

Şimdi tüm bu olanlar ışığında, burada sabotaj olması şüphemiz var. Konunun takipçisiyiz ve buranın yapılaşmaya açılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.