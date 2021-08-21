CHP'li Veli Ağbaba, 'Adaletsizlik pandemide büyüdü'

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hazırladığı çalışma ile Türkiye’de Covid-19 salgınının yarattığı “iki farklı yüze’’ dikkat çekti. Ağbaba, çalışmasında şu bilgilere yer verdi:

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre Mart 2020’de Türkiye'de yurt içi ve yurtdışı olmak üzere 246 bin 136 milyoner varken bu sayı Haziran 2021 itibarıyla 112 bin kişi artış kaydederek 358 bin 760 kişiye yükseldi.

- Milyonerlerin hesabındaki miktar aynı dönemde 681 milyar TL artış göstererek Haziran 2021’de 2 trilyon 227 milyar TL’ye ulaştı.

- Salgın sürecinde kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamalarına dahil edilen ya da işten çıkarıldığı için işsizlik ödeneği alan çalışan sayısı 7 milyon 985 bin kişi oldu.

- Yaklaşık 8 milyon çalışan dahil oldukları uygulamalar ile normal maaşlarının altında ücret alarak gelir kaybına uğradı.

- İşsizlik Sigortası Fonu verilerine göre, milyonerlerin servetlerini 681 milyar TL artırdıkları Mart 2020 - Haziran 2021 döneminde çalışanların payına düşen miktar ise sadece 56.3 milyar TL oldu.

‘MİLYONERE YARADI’

Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Merhametli büyüme prensibini gözetmemiz gerekiyor” ifadelerine tepki göstererek, “8 milyona yakın çalışanın payına da sefalet düşüyor. İktidarın pandemi sürecinde izlediği politikalar gelir dağılımındaki adaletsizliği büyüttü. Milyonlarca insan işini ve aşını kaybetti, yoksullaştı ama milyonerlerin geliri katlanarak arttı. Erdoğan’ın ‘Şahlanışa geçeceğiz’ dediği yeni sistemde, sadece Saray’a yakın bir avuç zengin işadamı ve bürokrat bu şahlanıştan yararlandı. AKP’nin kayırma ekonomisi, çalışanların porsiyonları küçülttü, yandaşların parasını katladı” dedi.