Kemal Kılıçdaroğlu: ‘Mevcut sistem yoksulluğu artırıyor’
CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliğinin saha çalışmalarında halkı doğrudan ilgilendiren konu başlıkları ile birlikte anlatılmasını istedi. Kılıçdaroğlu, “Mevcut sistem yoksulluğu artırıyor, vatandaşın gelirini azaltıyor. Sistem değişikliğini yoksulluğu, işsizliği, mutfaktaki yangını ve ekonomik dertleri sonlandırmak için istiyoruz. Halka böyle anlatalım” dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e (GPS) ilişkin ana ilkelere değindiği bir açılış konuşması yaptığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı partiler üstü tarafsız konuma gelecek. Genel siyasetin sorumlusu Bakanlar Kurulu olacak. Güçlü bir yürütme ortaya çıkacak” dedi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kılıçdaroğlu’nun, “Ülkeyi çete düzenine teslim etmişler. Her konuda konuşan kişi bu konuda neden hiç konuşmuyor? Bunların hepsiyle ilişkili” dediği öğrenildi.
‘GÜNDELİK HAYATA NASIL YANSIYACAK?’
Edinilen bilgilere göre Türkiye’nin mevcut sistemle gidemeceyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Hukuk, özgürlükler ve sistem ekonomiyle doğrudan bağlantılı. Bunlar yoksa ekonomi de kötüye gidiyor. Mevcut sistem yoksulluğu artırıyor, milli gelirden alınan kişi başı payı azaltıyor. Sistem değişikliği istememizin sebepleri; yoksulluk, işsizlik, mutfaktaki yangın ve ekonomik dertleri sonlandırmak. Bu sistemi halka anlatırken ekonomik gidişat, yoksulluk ve işsizliğe çözüm olacağını vurgulamamız lazım. Vatandaşa hukuki bir metin anlatmak yerine sistemin gündelik hayatta nasıl ekonomik sonuçlar ortaya çıkaracağını her ortamda anlatalım” ifadelerini kullandı.
‘BİR HAFTAYA AÇIKLANACAK’
Edinilen bilgilere göre, toplantıda Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem taslağına taslağa ilişkin katkılarını aktaran PM üyeleri, bu görüşlerini yazılı hale getirecek ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ulaştıracak. PM’den, taslağa son şeklini verme yetkisi alan Kılıçdaroğlu’nun metinde yapacağı düzenlemelerin ardından CHP’nin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilkeleri, partinin internet sitesinde yaklaşık bir hafta içerisinde yayınlanacak ve Millet İttifakı’ndaki siyasi partilere ulaştırılacak.
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