CHP'li Yarkadaş'tan Abdullah Gül'e, "Cumhurbaşkanı adaylığı" çıkışı

29 Ekim 2020 Perşembe, 20:17

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet'in 97 yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıldönümünde herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

“ATATÜRK SEVGİSİNİ ‘ABARTIYOR’ ”

Gül'ün bu ifadeleri seçime yaklaşıldığı için kullandığını öne süren CHP'li Barış Yarkadaş o sözlere, "Seçim tarihi yaklaştıkça, Abdullah Gül de Atatürk sevgisini ‘abartıyor.’ Keşke bu sözleri inanarak yazdığından şüphe duymasaydık. Ancak yazan da okuyan da gerçeği biliyor. Abdullah Gü'ün bu twitleri beyhude bir çabadan öteye geçmez, çünkü hiçbir CHP'li Abdullah Gül'e oy vermez" şeklinde karşılık verdi.

Yarkadaş sözlerinin devamında ise, "Ne yaparsan yap, ne yazarsan yaz; seni CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacağız. 29 Ekim 2020 - Perşembe..." notunu ekledi.