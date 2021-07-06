CHP'li Yeşil: Kaç öğrencinin bursunu siyasi gerekçelerle kestiniz?

06 Temmuz 2021 Salı, 12:19

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, burs hakkı iptal edilen öğrenciler ve KYK yurtlarından çıkartılan öğrencilerle ilgili olarak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

CHP’li Yeşil, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan çeşitli illerdeki öğrencilerin ailelerinin evlerine tebligat gönderilerek Valilik kararıyla burslarının kesildiğinin bildirilmesinin, burs yönetmeliğinin hangi maddesine dayandırılarak idari işlem tesis edildiğini sordu.

Bursu kesilen öğrencilerin masumiyet karinesinin açıkça ihlal edildiğini ve öğrenciler aleyhine kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmamasına rağmen işlem yapılmasının keyfi olduğunu ifade eden Yeşil, “Daha da vahimi bu karar siyasi bir karardır. İdarenin görevi siyaset yapmak değildir. Hukuki işlem tesis edilirken mevzuat neyi düzenliyorsa ona göre hareket edilmesi gerekirken, öğrencilere aba altından sopa gösterilmektedir” yorumunda bulundu.

Yeşil’in önergesinde Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

1.Türkiye genelinde 2018-2021 yılları arasındaki 3 eğitim-öğretim yılında kaç öğrenci yurt başvurusunda bulunmuş, kaç öğrencinin başvurusu kabul edilmiş, kaç öğrencinin reddedilmiştir?

2.Türkiye genelinde 2018-2021 yılları arasındaki 3 eğitim-öğretim yılında kaç öğrencinin bursu kesilmiştir? Burslarının kesilme gerekçelerinin yönetmelikte belirtilen sebeplere göre dağılımı nedir?

3.Türkiye genelinde 2018-2021 yılları arasındaki 3 eğitim-öğretim yılında kaç öğrenci yurtlardan çıkarılmıştır?

4.Ankara ilinde 2018-2021 yılları arasındaki 3 eğitim-öğretim yılında toplam kaç öğrencinin bursu kesilmiştir?

5.Dönem uzatan öğrencilerin yurtlardan çıkarılmalarının gerekçesi nedir?

6.Yönetmelikte dayanağı olmayan hallerle Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katıldığı için 100’e yakın öğrencinin bursunun kesildiği kamuoyuna yansımıştır. Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katıldığı gerekçesiyle kaç öğrencinin bursu kesilmiştir?

7.Bu öğrenciler hakkında ilgili yönetmeliğin hangi maddesine dayanarak idari işlem uygulanmıştır?

8.Anayasal bir güvence altında olan toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma hakkına ve masumiyet karinesine rağmen, eylem ve protestolara katılan öğrencilerin hüküm veya ceza almadıkları halde burslarının kesilmesinin hukuki gerekçesi nedir?



























